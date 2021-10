¿Qué nos pasa?

Octubre 10, 2021 - 06:55 a. m.

2021-10-10

Por:

Luis Guillermo Restrepo Satizábal

¿Por qué no podemos defender lo que nos pertenece a todos? ¿Por qué permitimos que el gobierno que elegimos para que nos proteja se lave las manos mientras usa la retórica, la publicidad y las redes sociales que justifican su desidia con el bien público?



Hace cinco meses, Cali fue el blanco de una estudiada embestida de violencia que no termina. Empezó por derribar la estatua de Belalcázar a manos de quienes no viven en la ciudad, pero fueron por lo menos tolerados por su alcalde. Y siguió con la asonada sistemática en el Centro, en la Autopista Suroriental, en las entradas o en Siloé.



La respuesta del alcalde Ospina fue y sigue siendo la misma: “Es un estallido social”, como si con eso justificara el caos que aún se vive. Hoy, Cali está sucia, vías como la Calle Quinta que simbolizan la dinámica urbana en negocios y actividad social están semidestruidas, sus paredes reflejan el vandalismo y la desolación se refleja en los pocos ciudadanos que caminan de prisa, temiendo la reaparición de la violencia.



Mientras tanto, la Autopista Simón Bolívar no tiene semáforos, las vías son invadidas por personajes extraños que exigen dinero para manejar el tránsito y la inseguridad es la característica principal. Y qué decir del Centro, donde la zona comprendida entre las calles Trece y Quince y las carreras Diez a la Quince son ejemplo de abandono. Y la siguen llamando ‘ciudad paraíso’, una burla irónica que demuestra la incapacidad del gobierno municipal y su desdén por los caleños.



Lo más representativo del desgobierno es la situación que padece el MÍO que ya no es de nadie. Un sistema de transporte creado para proporcionarle comunicación decente y segura y organizar la ciudad fue el objetivo principal del terrorismo que se tomó a Cali entre el 28 de abril y el 30 de junio. Y lo sigue siendo a manos de vándalos, de los interesados en reimplantar la guerra del centavo de buses y busetas que vuelven a llenar las calles, a producir trancones y a desquiciar el transporte público con la tolerancia de los gobernantes.



Además, el MÍO está quebrado. Metrocali no paga a los operadores, uno de ellos está en la insolvencia y la cifra de pasajeros cae en forma dramática. Pero la primera autoridad municipal guarda silencio mientras el transporte ilegal crece, las motos inundan las calles y sus buses siguen siendo objeto de la violencia. Y el alcalde Ospina sigue hablando de su ‘amada Cali’, y gasta miles de millones de pesos en bodeguitas para proteger su nombre en las redes sociales o en publicidad que paga a los medios para que alaben su gestión.



Así, la destrucción es el símbolo de la ciudad. Es como si alguien quisiera borrar lo bueno que hemos construido en nuestra historia. Y todo transcurre en medio de la indolencia oficial, de una ciudadanía atemorizada y desconfiada y de una Policía que hace esfuerzos sobrehumanos para ofrecerle seguridad a una comunidad atemorizada.



El otro aspecto es la embestida descarada de la corrupción que no encuentra resistencia ni genera la reacción de las entidades que deben proteger el interés público. Capturadas por el mismo clientelismo que gobierna a Cali y el Valle, se desentienden de las innumerables denuncias que se les presentan y miran para otro lado como si su silencio, la prescripción y la impunidad curaran las heridas y las miserias de una ciudad a merced de la rapacidad y el desgobierno.



¿Qué nos pasa?

​Sigue en Twitter @LuguireG