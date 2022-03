¿Qué elegimos?

Marzo 27, 2022 - 06:55 a. m.

2022-03-27

Por:

Luis Guillermo Restrepo Satizábal

Pasadas las elecciones del Congreso y en marcha la primera vuelta presidencial, los resultados tienen alarmado a un amplio sector de colombianos asustado por la llegada del populismo vengativo que se asoma bajo la piel de cordero de los discursos apaciguadores. Tienen razón al alarmarse, aunque el gran enemigo no son los votos por el Pacto Histórico.



El triunfo de ese grupo confuso cuya cabeza en Cali es el alcalde Ospina, es producto del hastío y el rechazo que producen la corrupción rampante que a diario revienta en todas partes, empezando por la alcaldía de Ospina. Y de la incapacidad de la clase política para cambiar y modernizar un Estado que no escucha a la Nación y parece incapaz de responder a los desafíos o de combatir la impunidad y la indolencia.



Pero tales hechos no produjeron un caudaloso respaldo a ese Pacto. Si bien obtuvo 19 curules en el Senado, el triunfador fue el partido Liberal de César Gaviria que eligió 48 congresistas. Por si fuera poco, el clientelismo obtuvo de nuevo una gran tajada, lo que ratifica el poder de la maquinaria, de la plutocracia y del inmovilismo manejados por políticos profesionales, algunos de los cuales escuchan propuestas para decidir su apoyo.



Lo que sí puede decirse es que el gran triunfador es el abstencionismo, del cual se benefició el Pacto. Que la votación llegue apenas al 45,15% del censo electoral, de la cual se excluye el 7,13% por los votos nulos y no marcados, y los en blanco que llegaron al 6,49%, implica que la gente le dio la espalda al Estado y ya no cree en él como lo ha expresado en innumerables encuestas de los últimos seis años. Así, pude decirse que sólo el 38% eligió el Congreso.



Como consecuencia, la política está al revés pues entre menos participación se produzca menos esfuerzo hay que hacer, las minorías se crecen y cualquier cosa puede suceder. Eso ocurrió en Chile, donde votó el 40% de los ciudadanos con derecho a elegir, lo que llevó al triunfo de un candidato del partido comunista, y sucedió en Colombia en el plebiscito inventado por el entonces presidente para aprobar su acuerdo con las Farc, en el cual votó solo el 37,43 % de los electores.



Así las cosas, puede decirse que el Pacto reflejó su organización. Y los demás, la montonera en que se convirtió la política nacional logró lo que quería: mantener el control del Congreso. De nuevo, es posible que nada cambie porque controlan las instituciones lo que les asegura su dominio, les ayuda a evitar el escrutinio público y las sanciones que deben aplicar la Justicia y los órganos de control, elegidos por ellos.



Eso es lo que hastía a los colombianos. Y lo que puede causar un susto si el compromiso no es claro para acabar con la corrupción y la incapacidad del Estado, para ofrecer oportunidades, seguridad y confianza en la Ley. Es lo que impulsa la abstención si la política sigue siendo el reparto del poder y no el deber de atender las necesidades de la sociedad.



De ahí a profundizar la movilización popular que Petro anunció hace cuatro años para tomarse el poder y mostró en abril pasado, hay un paso. Menos mal su candidata a la Vicepresidencia y sus mentiras están mostrando lo que hay detrás de la fachada del exguerrillero y su partido.



Un discurso de odio, de revancha y de amenaza que muestra las garras del lobo escondido bajo la piel de oveja, que casi destruye a Cali bajo el mando del alcalde Ospina, triunfador en el Valle con cinco representantes a la cámara.

​Sigue en Twitter @LuguireG