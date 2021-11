¿Por qué no lo quieren?

Noviembre 21, 2021 - 06:55 a. m.

2021-11-21

Por:

Luis Guillermo Restrepo Satizábal

Cuando en todas las ciudades del mundo la gente se apropia de los sistemas de transporte público y los protege, en Cali ocurre lo contrario.

Y el gobierno municipal solo se preocupa por entregar su dirección a alguna cuota política, mientras el vandalismo lo destruye.



Eso es el destino que padece hoy el MÍO. Lo que fuera una propuesta dirigida a transformar la vida urbana, se marchita en la indolencia de un gobierno al cual no parece interesarle nada distinto a los intereses del alcalde. Nada importa que sus estaciones estén destruidas, que sus buses sean objeto de pedreas frecuentes o que no preste el servicio para el cual fue construido.



Y la solución ya no está en convocar a la ciudadanía y tomar las decisiones que se requieren para salvar el MÍO. Ahora el asunto ya no es de construir cultura ciudadana, de convencer a la gente de cuidar lo que fue construido para su servicio y de buscar y solucionar las razones por las cuales se reduce el número de pasajeros o es imposible renovar un parque automotor.



Tampoco se trata de convocar a los caleños a un propósito común, de atender sus reclamos sobre las deficiencias del transporte y la amenaza que significan el transporte pirata, la invasión de motos que ignoran los códigos de tránsito, que no respetan señales y causan un desorden igual o peor al que existía antes del MÍO. Ahora, la solución es penal y policial y no de usar la persuasión y promover el sentido de pertenencia entre los ciudadanos.



Como en las épocas de la persecución al cartel de Cali, se anunció la creación de un escuadrón élite llamado ‘MÍO Seguro’, encargado de vigilar el sistema de transporte masivo. Su misión: evitar que se comentan robos, ataques a los buses, vandalismo a las estaciones y toda la gama de crímenes contra un sistema que debería ser protegido por sus usuarios.



Es la consecuencia de tener una ciudad sin gobierno. Es el fracaso de la democracia que elige a los gobernantes para resolver los problemas de la sociedad, pero ellos ignoran a la ciudadanía y criminalizan las soluciones. Nada de convocar la solidaridad o mejorar la calidad de vida de los caleños.



Por supuesto, hay que reflexionar sobre el comportamiento ciudadano frente al MÍO y encontrar las razones por las cuales lo atacan, por qué se cuelan sin pagar, por qué no lo usan o cuándo se perdió la sanción social a quienes invaden sus vías exclusivas. Es decir, cuándo el MÍO pasó de ser un servicio público indispensable que se debe cuidar, a un enemigo que hay que destruir.



¿Cómo llegamos a ello? Para entenderlo se tiene que recordar cuánto llevan las estaciones destruidas sin que se hayan recuperado. Y hay que ver el comportamiento de quienes invaden las vías del MÍO o atacan sus buses y estaciones sin consecuencia para ellos. Entonces hay que preguntarse por qué hay que poner un escuadrón élite y por qué las soluciones son policivas.



El MÍO es propiedad de cada uno de sus usuarios y de todos los caleños. Pero si los gobernantes no se interesan en despertar en ellos el sentido de pertenencia no habrá medidas de seguridad que sean suficientes para defenderlo del vandalismo de que es objeto. ¿Por qué no lo quieren?



Queramos al MÍO, protejámoslo, exijamos al gobierno municipal que lo reconstruya y asegure su continuidad. Así no necesitaremos de escuadrones de policía o del código penal para disfrutar lo que debería estar en el corazón de cada caleño.

​Sigue en Twitter @LuguireG