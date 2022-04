Peor es nada

Abril 03, 2022 - 06:55 a. m.

2022-04-03

Por:

Luis Guillermo Restrepo Satizábal

Luego de trece meses de denuncias por el contrato que firmó el alcalde Ospina con Emcali para el alumbrado navideño en el que se dilapidaron $10.500 millones en medio de la pandemia, la Procuraduría General de la Nación abrió una investigación contra los firmantes. Algo es algo.

Pero no es nada comparado con el historial de interrogantes que rodean a la administración de quien es el gran triunfador de las elecciones del pasado 13 de marzo en el Valle. Sí, el alcalde que contrató por $7000 millones a la Imprenta Departamental para arreglar en quince días las cámaras de seguridad a finales de diciembre de 2020; el de los $25.000 millones para el estadio Pascual Guerrero, objeto de contratos que le costaron más de $100.000 millones a Cali hace 12 años y cuyos procesos penales duermen en la Fiscalía.



Tampoco se sabe nada de centenares de denuncias que a los órganos de control le presentaron por la tal feria virtual que a través de Corfecali se tiró $11.000 millones el mismo diciembre de 2020. O de los tantos negocios que se han denunciado por la ciudadanía y no tienen respuesta, mientras se apresta a imponer, como sea, un engendro llamado Cali Inteligente que le puede costar $400.000 millones a la ciudad.



Pero tampoco hay respuestas sobre las investigaciones que debieron abrirse para dejar en claro la conducta del alcalde Ospina en los hechos que empezaron el 28 de abril pasado y casi destruyen a Cali. Nadie en esos órganos de control parece interesado en preguntar por la tolerancia de Ospina con quienes llegaron a la ciudad, derribaron la estatua de Belalcázar y durante días protagonizaron bloqueos, argumentando ser comunidades indígenas y a pesar de no tener relación con Cali.



Cualquiera puede constatar esos hechos y agregarle el caos que vive una ciudad sin red de semaforización, con su sistema de transporte destruido y los destrozos que están en todas partes sin doliente. O con la reticencia que en las épocas de la toma entre mayo y junio del 2021 mostró el alcalde Ospina para actuar contra quienes convirtieron a su ciudad en epicentro de violencia, como si quisiera advertirnos algo.

Por eso, y como lo mostró la última encuesta de Invamer Gallup, el alcalde Ospina tiene un rechazo del 72%, y el 84% de los caleños cree que la situación de su ciudad está empeorando. Como lo precisó Ossiel Villada en su columna, es el alcalde de Cali más malo en cien años, al lado de Apolinar Salcedo. Ese es el gobierno que le espera a Colombia si se impone la Colombia Humana del jefe de Ospina, de espaldas a los ciudadanos y empeñados en dividir la sociedad.



No obstante ese rechazo clamoroso a su gestión y a su desgobierno, Ospina fue decisivo para que el Pacto Histórico de su socio y compañero Gustavo Petro obtuviera 220.000 votos en Cali y cinco representantes a la cámara por el Valle. Quizás sea resultado de la decepción de los vallecaucanos por la alarmante crisis de liderazgo que padecemos. Con seguridad, es producto de la manipulación del Estado que aprendió Ospina, apoyado por el clientelismo que lo rodea y lo protege a pesar de que se les está quedando con los votos con los que lo eligieron.



Pero algo es algo y peor es nada: trece meses después, la Procuraduría abrió una investigación a Jorge Iván Ospina. Quiere decir que en algunos años, quizás décadas, tendremos un fallo. ¡Alabado sea el señor, o mejor, la señora procuradora!



