Parece mentira

Diciembre 27, 2020 - 06:55 a. m. 2020-12-27 Por: Luis Guillermo Restrepo Satizábal

Se dice que en este país la realidad es a veces más fantástica que la ficción. Y viendo este año tan extraño y lleno de ejemplos, debemos pensar que es mejor vivir la ficción que la realidad.



Parece mentira, pero Rusia nos está espiando. Vladimir Putin, exdirector de la KGB, espía por naturaleza, jefe de una de las potencias mundiales atómicas, ciberespaciales, científicas, económicas, y rusas, ordenó ese espionaje miserable a este país del Sagrado Corazón.



Al parecer, espiaron nuestros más preciados secretos, la riqueza de Ecopetrol y su asombroso desarrollo de la tecnología para extraer el abundante petróleo de nuestra agreste geografía. Y, claro está, nuestra potencia militar, nuestra logística que nos ha permitido controlar todos los grupos de violencia que existen en nuestro inviolable e inviolado territorio nacional. Sí, así fue, y por ello expulsamos a dos espías, aguardando la oportunidad para elevar nuestra protesta y exponer nuestro caso ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, pidiendo sanciones para Rusia y Putin por su abuso.



Un amigo, muy escéptico él, me llamó ayer, muerto de la risa, a preguntarme si era cierta la noticia. Claro, le dije, mira los medios de comunicación. “¿Y qué nos pueden espiar que no se sepa?”, me decía el contertulio, a la vez que lanzaba ironías y se burlaba pensando que los mejores secretos los tienen los bandidos y los corruptos que aquí abundan y no los espías. Sólo atiné a contestarle: “Caballero, uno tiene que creer en algo”.



Parece mentira, pero las Farc acusan al gobierno de impedir la entrega de su fortuna para reparar a las víctimas de su violencia espantosa. Que esa es otra violación a los acuerdos de paz, que sí, que ellos quieren entregar la plata y los bienes como las escobas que prometieron entregar pero que no los deja el gobierno, que su voluntad sigue intacta, que no, que no pregunten cuánto vale lo que van a entregar, que confíen en ellos, dice alias Alape.



Y el amigo vuelve y se burla. Pero según las Farc, grandes enemigos de la credibilidad del acuerdo y los grandes autores de la burla al país, dicen que eso es así, que ellos dicen la verdad y los demás mienten, que no, que no le hagan nada y le mantengan su dignidad al senador que reconoció ser uno de los autores del asesinato de miles de colombianos entre ellos el de Álvaro Gómez Hurtado.



Tocó decirle al amigo que es cierto aunque parezca mentira. Que según el acuerdo hay que respetarle la presunción de inocencia a las Farc y la libertad y la curul al asesino senador; que si no, que dónde queda el Estado de Derecho que defienden las Farc. Que sí, que la mayoría de los colombianos rechazaron el acuerdo en un plebiscito pero que de todas maneras quedó aprobado, desconociendo la voluntad del constituyente primario.



Parece mentira, pero hay una campaña para desarmar la Policía, para quitarle los gases lacrimógenos y acabar con el Esmad con los cuales se protege a la ciudadanía de los vándalos. Y otra vez mi amigo y sus preguntas: “¿Es en serio?”. Que sí, hombre, que es verdad, que según algunos magistrados y senadores y periodistas, hay que dejar a los encapuchados ejercer derecho a la libre personalidad, me tocó contestarle.



Y así, miles de hechos que ocurrieron en este año en Colombia parecen mentira pero son verdad en este país de Dios, donde el día de los Santos Inocentes y de las inocentadas es todos los días, así mi amigo no lo crea.



Sigue en Twitter @LuguireG