Pagarán los de siempre

Agosto 27, 2022 - 11:55 p. m.

2022-08-27

Por:

Luis Guillermo Restrepo Satizábal

Llevan un mes debatiendo y atemorizándonos con la reforma tributaria que presentó el gobierno Petro. Y no se sabe aún a qué sectores de la sociedad beneficiará, salvo a un Estado que no cumple sus deberes y al propósito de sembrar el sentimiento de culpa por el desastre que se empeñan en mostrarnos, a pesar de los progresos que aparecen por todas partes.



Ni en las peores épocas se había producido en el país una embestida de los gobernantes para mostrar que todo es un fracaso. Y no sirve el hecho de que la economía está creciendo de manera sostenida durante los últimos 18 meses aportando $11,5 billones adicionales al erario público en el presente año, o que Ecopetrol le haya entregado $16 billones en utilidades al Estado.



No. Ahora hay que decir que esos $ 27,5 billones, equivalentes a la reforma tributaria que presentaron, son casi que una mentira por lo que se le debe volver a meter la mano al bolsillo a la clase media que recibe más $10 millones de por salarios, pensiones o rendimientos. Son los que trabajan, los que ahorran o lo han hecho para asegurar su futuro, los que hacen posible que se financie una gran parte de la inversión nacional.



Son los más fáciles de identificar y de intervenir sus ingresos con retenciones en la fuente. A ellos hay que caerles, así ya les quiten el 12% de su mesada pensional para salud, impuesto regresivo que castiga por igual a todos quienes cumplieron la ley para jubilarse, y sin importar que hayan pagado tributos a través de decenas de años. Y sin tener en cuenta que con esa ‘fortuna’ deben asumir los gastos familiares y el descanso que merecen al salir del mundo laboral.



Son ellos los que tienen que subsidiar el gasto público desbordado y los compromisos del nuevo gobierno. Y nadie les explica en qué será usado el producto de la reforma y por qué son ellos los que tienen que asumir la corrupción que se queda con $50 billones al año, el contrabando o la burocracia de un Estado insaciable. Y nadie dice cómo controlarán el festín que producirá una crisis fiscal inimaginable si se insiste en acabar con el petróleo como fuente de ingresos.



Todo está dirigido a gravar los mismos de siempre, las personas naturales que ahora son estigmatizadas por haber ahorrado. Son ‘ricos’ los que tienen una pensión, los que consumen gaseosas y salchichón, los que heredan, los que cumplen la ley. Pero no hablemos de los que no la cumplen, de los que saquean las cuentas oficiales, de los que se llenan con el contrabando, de los que son favorecidos por la corrupción en las entidades públicas.



Y de pronto desaparecieron esa ‘primera línea’, esos sindicatos y esa ‘protesta social’ que hace un año casi acaban a Colombia para protestar por un intento igual de injusto. Silencio total pues ahora estamos en la reforma tributaria humana y no se puede preguntar qué van a hacer con nuestros impuestos ni cómo aseguran que no se pierdan en las sangrías de la corrupción.



Ya no hay protesta contra el intento de gravar más a los mismos. Ahora, hay que sentirse culpable y aceptar como cierto que el país no está creciendo a pesar de las evidencias y su generación de recursos para el Estado. Y agachar la cabeza frente a una reforma que no detendrá el gasto que pretende la Colombia Humana y la corrupción que alimenta a su socio el clientelismo tradicional.



Total, llegó el cambio y los mismos de siempre deben pagarle más al nuevo clientelismo.

