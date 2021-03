Nuestra democracia

Petro con Roys, la Vicepresidenta que renuncia, las alianzas para tener un candidato de izquierda, de centro, de derecha. Todo ello con miras a unas elecciones que tendrán lugar en 15 meses.



Todas esas maniobras sin tener en cuenta la grave crisis por la que atraviesa el país. Y sin tener claro cómo se enfrentará la violencia que destruye la provincia colombiana porque el Estado deja más vacíos que llenan la delincuencia, la informalidad y la pobreza.



Lo que existe es el afán por acomodarse con vistas a las elecciones de Congreso que tendrán lugar en marzo del 2021. Allí no importan los partidos, ni las propuestas. Importan sí la plata con la cual se hará la campaña, los avales que repartirán esos partidos de papel y la alineación de las maquinarias que ordeñan los presupuestos municipales,

departamentales y nacionales.



Es patético: Petro con don Roys como su fórmula presidencial, al aceptar una consulta en la cual el que gane es el candidato y el que pierda es el vice. No importa que sea con Barreras, tránsfuga por excelencia y quien ha vivido de todos los presidentes a los cuales Petro ataca y odia. Es decir, no importan los principios y los valores.



El objetivo, claro está, no es definir el candidato, que ya es obvio, si no la consulta, lo que ya es la primera de las tres vueltas en que se ha convertido la elección presidencial en Colombia. Una reforma de hecho al sistema electoral que vale plata y será pagada por todos los colombianos.



Pero no es solo Petro. Los que creen que invocar el centro los libera de sus pecados, los ni-ni, también andan en ello. Vestidos de verde, de rojo, de amarillo, tratan de acomodarse al estilo Fajardo, especialista en el no compromiso, respaldado ahora por Santos, dedicado a la oposición y quien ya aprendió del error de no participar en la consulta que pagan todos los colombianos.



Y queda algo que llaman la centro derecha. Su gran inquietud, de corte lagart, es la renuncia de la vicepresidenta Ramírez, quien se suponía fue elegida para acompañar al presidente Duque durante cuatro años. Y ella, que no se resiste a la tentación del protagonismo, juega con su renuncia, la que sería un gran error al desconocer el mandato de quienes votaron por ella.



También se ve al expresidente Uribe en negociaciones con lo más conspicuo del clientelismo, lo que debe terminar en una consulta que será pagada por los colombianos. Él ya no será candidato y su partido sentirá su ausencia, por lo cual hay que buscar aliados hasta debajo de las piedras.



Y al frente están los colombianos apabullados por la ofensiva de los medios y los periodistas que se empeñan en impulsar candidatos y en ser parte del juego electoral. A ellos no les interesa el centro, la derecha o la izquierda y sólo piensan en los problemas que tienen y la falta de decisiones, de justicia y de instituciones que los defiendan.



Es como si quienes hacen la política no tuvieran en cuenta lo que piensan esos colombianos. Por ello, en la última encuesta de Invamer Gallup, el 81% de los encuestados rechaza al Congreso de la República, el 86% a los partidos, el 79% al sistema judicial, el 63% a la Corte Suprema de Justicia, el 52% a la JEP, el 65% a la Fiscalía, el 57% a la Corte Constitucional, y el 55% a los medios de comunicación, es decir, al periodismo que no entiende sus realidades.



Pero no importa que se acaben el respeto y la credibilidad en las instituciones porque ya entramos en elecciones. Eso es nuestra democracia.



