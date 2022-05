No seamos ingenuos

Mayo 14, 2022 - 11:55 p. m.

2022-05-14

Por:

Luis Guillermo Restrepo Satizábal

¿Por qué se descubren contratos del municipio de Cali con oficiales del Ejército retirados, se produce la contradicción entre el alcalde Ospina y su secretario de Seguridad, y no pasa nada?



En las últimas semanas se reveló una lista de militares contratistas con el Municipio encabezada por el general Barrero y en la que se encuentra también el coronel Elkin Alfonso Argote, quien fue destituido, acusado de transportar un narcotraficante. Y pocos días después, el secretario, coronel retirado Carlos Soler, dijo que son siete los militares contratistas de los cuales renunciaron dos, y su papel era asesorar en materia de seguridad a un gobierno en el cual se le han disparado los homicidios como no pasaba hace muchos años.



Tratando de aprovechar el ‘papayazo’ para mejorar su imagen, el alcalde Ospina descalificó al general Barrero, usando la declaración de un narco que lo acusa de ser su cómplice pagado, algo que aún no está demostrado ante la Justicia. Sin esperar una condena y sólo basado en esas declaraciones, el alcalde de Cali ordenó cancelar el contrato que él conoció, y se fue contra el ex general, lo que producirá consecuencias al fisco municipal además de dar origen a denuncias penales contra quien como representante legal de Cali lo condenó públicamente y sin un pronunciamiento previo de juez alguno.



Pero no dijo nada sobre los otros seis contratos y ni siquiera se refirió a los precarios resultados de esos asesores militares retirados frente al aumento de la violencia en la ciudad. Tampoco le pidió la renuncia a su secretario de Seguridad por lo que Ospina afirma que fueron actuaciones no autorizadas por él, mientras Soler defendió sus contratos y a sus contratistas. Contradijo a su jefe y ni renunció ni lo sacaron, es decir, nada pasa.



Las declaraciones del coronel Soler a El País son su defensa a ultranza de sus colegas contratistas, así sean discutibles los resultados de esos contratos. Y después de ellas queda en el aire un desafío a su jefe el alcalde Ospina, quien censura las actuaciones de su subalterno, pero no lo saca.



Y en medio de todo eso, hay un detalle que llama la atención. Dice El Espectador en su edición del 30 de abril pasado: “Durante un evento en el Hotel Spiwak, en Cali, 21 organizaciones de la reserva activa de las fuerzas militares manifestaron su apoyo a la fórmula presidencial del Pacto Histórico, compuesta por Gustavo Petro y Francia Márquez. Se trata en total de más de 800 militares en retiro”. Allí estuvo Petro.



Tampoco se puede olvidar que Ospina declaró de manera pública sus simpatías con el Pacto Histórico, además de su relación con el candidato Petro. Lo que sugiere que su contradicción con Soler es cosa del pasado porque hay algo más detrás de su presencia en su gabinete, distinto a la seguridad. “El poder para qué”, preguntó el expresidente Darío Echandía.



La respuesta a ese interrogante volvió a aparecer aquí de la mano del burgomaestre y su familia. “Estamos en campaña y hay que sumar”, dirían los clientelistas, es decir, los defensores de la intervención en política de funcionarios como el alcalde de Cali. Todo suma, incluyendo a los militares que Ospina odia por razones conocidas.



Algo más está sucediendo en la alcaldía de Cali con respecto a la campaña presidencial, y nada pasa. “Piensa mal y acertarás”, dijo alguna vez Maquiavelo, lo que por estas tierras se traduce con un “no nos crean tan pendejos”.



Sigue en Twitter @LuguireG