Los frutos del asalto

Abril 25, 2021 - 06:55 a. m.

2021-04-25

Por:

Luis Guillermo Restrepo Satizábal

Grotesco, vulgar, inmoral, desafiante. Así debe calificarse lo que ha ocurrido con la feria virtual del pasado diciembre que hoy, cuatro meses después y cuando ya nada puede hacerse, es objeto de una revisión de la Contraloría Municipal.



No hay calificativo que le sobre al latrocinio cometido a través de Corfecali por once mil millones de pesos. Lo que revela el informe causa náusea. Fue una historia anunciada desde septiembre del año pasado cuando se hizo público lo que se estaba tramando con la disculpa de ofrecer diversión para todos. Pero el alcalde Ospina y el séquito con el cual golpea la cultura, en especial la corporación de eventos que hasta un año antes fue ejemplo de buen manejo, siguieron adelante.



Con ello desoyeron los pedidos de la ciudadanía para que detuviera ese despilfarro y escuchara las advertencias sobre las vagabunderías que se estaban cometiendo. Por el contrario, el mismo Ospina ofrecía declaraciones y emitía mensajes por redes sociales que justificaban excesos como pagar cincuenta mil dólares por videos de orquestas y artistas que no cobran ni el 10% de esa suma por presentaciones en vivo.



Durante meses, la arrogancia y la mentira se usaron para tratar de convencer a los caleños sobre la necesidad de hacer una feria virtual que todo el mundo rechazaba. Incluso los artistas, músicos, bailarines y escuelas de salsa se quejaron de la manera en que fueron tratados, de las manipulaciones de que fueron objeto y de los excesos que se estaban cometiendo.



Pero ningún organismo de control nacional, departamental o municipal se atrevió a intervenir para detener el abuso que se estaba ejecutando. Y durante cuatro meses, nadie respondió a los pedidos ciudadanos para proteger el patrimonio público, a cambio de lo cual recibían las respuestas llenas de soberbia del alcalde y sus segundos. Nada hicieron los órganos de vigilancia, ni siquiera los que tienen la facultad de emitir controles de advertencia.



Luego presentaron informes mentirosos de las audiencias que logró el esperpento, fabricadas mediante las bodeguitas que maneja el alcalde. Y cuando el descalabro se hizo evidente en febrero pasado por un documento de la revisoría fiscal de Corfecali, se inventaron un mentiroso ‘gerente ad hoc’ para presentar excusas y hablar de sanciones a los responsables.



El alcalde Ospina se escondió y destinó su verbo confuso a seguir justificando lo injustificable, destinar once mil millones de pesos, tan necesarios para atender la pandemia y la inseguridad, a una feria de mentiras. Ahora, la Contralora Municipal que él hizo elegir con la aplanadora que tiene en el Concejo hace público su informe sobre la escandalosa empresa que se quedó con los recursos públicos entregados a él para que los cuidara.



Y falta lo del alumbrado navideño que realizó Emcali, otros once mil millones de pesos que claman al cielo por sus responsables. Como nada se sabe de los doce mil millones que se traga el estadio Pascual Guerrero mientras le recortan la plata a la obligación de combatir la inseguridad que apabulla a los caleños y ya los tiene aplicando justicia con mano propia.



Y ni la Procuraduría, ni la Fiscalía que tiene durmiendo procesos de doce años contra el alcalde Ospina, ni los demás órganos de control se pronuncian ante los reclamos por el asalto al patrimonio que es de todos los caleños y no es propiedad del alcalde y la empresa que lo rodea.

​Sigue en Twitter @LuguireG