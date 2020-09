Liderazgo o violencia

Septiembre 13, 2020 - 06:55 a. m. 2020-09-13 Por: Luis Guillermo Restrepo Satizábal

Sin duda, la gente está en contra de la manera en que unos policías acabaron con la vida de Javier Ordóñez. Pero también rechaza de manera categórica el salvajismo con que grupos organizados atacaron el barrio San Fernando de Cali, destruyendo para sembrar el caos disfrazado de protesta social o de solidaridad.



Nadie puede estar de acuerdo ni apoyar esa exhibición de brutalidad de quienes segaron la vida de alguien que a lo mejor estaba borracho y debe haber insultado a los policías. Esa exhibición de barbarie, que se presenta con más frecuencia de la que se piensa, no es aceptable. Para eso no le dieron las armas ni les autorizaron el uso de la fuerza.



Y quienes deben responder por eso, además de los autores del miserable crimen, son quienes los comandan. Es necesario preguntar por qué el Gobierno Nacional, que en teoría tiene el control sobre la Policía, no toma las decisiones que se requieren para sancionar a esos bárbaros y exigir a los comandantes que respondan por lo que está pasando.



Tanta confusión da lugar a que los grupos armados por el Eln, las Farc, el nuevo M-19 y las demás pandillas organizadas con paciencia por personajes conocidos se apoderen de la protesta social para sembrar el caos y aterrorizar a la gente. Gustavo Petro lo sabe, lo anunció cuando perdió las elecciones hace dos años: su campaña para dentro de dos años se basa en eso y su twitter no es otra cosa que la incitación al desorden, aprovechando la incapacidad del establecimiento para orientar al país.



Ahí está la otra cara de lo que está sucediendo. Mientras el país sufre la peor crisis de su historia, quienes dirigen los partidos, los legisladores, alcaldes y gobernantes elegidos por votación popular que representan a la inmensa mayoría de los votantes, parecen ausentes de la amenaza que significan los especialistas en vandalismo. Y el gobierno se enconcha de manera estremecedora y sólo saca comunicados o cita consejos de seguridad, sin que se produzcan los cambios ni los mensajes claros para que la gente sepa qué atenerse.



Ese es el caldo de cultivo en el cual se destaca el uso de la paz como bandera partidista a pesar de que ‘Timochenko’ y sus muchachos se niegan a decir la verdad sobre el reclutamiento de niños, los secuestros y las violaciones. Saben que al otro lado hay un gobierno confundido y una coalición que no asume responsabilidades.



¿Por qué destruyeron el barrio San Fernando? Porque lo dejaron solo. Los gobiernos municipal y nacional, la Policía y todo el mundo conocen las organizaciones que se toman la protesta social en Cali para sembrar el terror. Pero no actuaron. ¿Por qué no rodearon el barrio donde se realizaría la supuesta manifestación de solidaridad contra el asesinato de Ordóñez, la cual terminó en violencia que destruye y atemoriza?



Y Colombia, que está aterrada por la guerra por el narcotráfico en el campo, ahora padece la violencia urbana desatada por esas organizaciones que tanto le gustan a Petro, mientras asoma la pobreza y la miseria que deja la pandemia.



Lo que hay es ausencia de liderazgo. Corrijo: Petro, Cepeda y compañía sí saben para dónde van. El resto, la dirigencia tradicional, los partidos de gobierno o de oposición excluyendo a los de la izquierda democrática, están sumidos en una pelea triste por el poder, en la decadencia, en la disputa eterna por el proceso con las Farc y en personalismos que ahogan el respaldo de los colombianos a las instituciones.



Sigue en Twitter @LuguireG