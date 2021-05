Las llamas del Alcalde

Mayo 30, 2021 - 06:55 a. m.

2021-05-30

Por:

Luis Guillermo Restrepo Satizábal

“El caleñazo”. Así denominó el alcalde Jorge Iván Ospina las asonadas que de manera sistemática se cometieron y se siguen perpetrando en Cali y contra los caleños en nombre de un paro que ya nadie respalda. Fue su manera de resumir los males y la destrucción que le causaron a la ciudad, a todos los caleños, a quienes debe proteger.



Lo anterior está en una entrevista que Jorge Iván Ospina le concedió a RCN Radio el pasado 26 de mayo. Según él, “me quemaron 40 estaciones de gasolina, 48 estaciones del servicio de transporte masivo, incendios en la alcaldía, gobernación, entidades financieras”. Sí, a él, no a la ciudad, no a los millones de caleños que se quedaron sin transporte público, que padecieron el racionamiento de alimentos, que deben pagar hasta el triple por una libra de carne.



La destrucción no solo fue esa. Fue peor: miles de empresas cerradas, muertos y heridos por doquier, bloqueos donde cobran peajes, desgobierno total y una crisis de confianza tan enorme que causará graves daños a la ciudad y a todos y cada uno de los caleños. Nada de explicar la corrupción que lo rodean a él, a su familia y a la organización que lo eligió y lo protege de las investigaciones en la Fiscalía o en la Procuraduría.



Frente al desastre, Ospina hace un mea culpa: “estaría mintiendo si no digo que perdimos el control en esta situación”. Es la situación que se inició con la toma de la ciudad por el Cric que él patrocinó, y que tumbó la estatua de Sebastián de Belalcázar el 28 de abril. O muchísimo antes, cuando usó la pandemia para decretar la emergencia manifiesta, contrató miles de millones de pesos de manera directa y cometió la perversidad de gastar 22.000 millones de pesos en una feria y en un alumbrado que desafiaron a los caleños.



Ospina trata de disculparse con los jóvenes y no precisamente por las mentiras que les ha dicho, la causa de que le acusen de traidor en cada salida, por lo cual se mantiene escondido. Y dice sin sonrojarse: “estamos caminando a paso adecuado a la estabilización total de la ciudad”, o sea, impidiendo que la Fuerza Pública levante los bloqueos en Meléndez donde la comunidad se queja de los chantajes y la violencia de unos pocos embozalados que cierran sus calles.



En su desespero por el rechazo que recibe de toda la ciudadanía, el Alcalde usa su retórica cantinflesca para decir que “hemos tenido grandes respuestas incorporando a la comunidad internacional, hemos logrado socavar (?) grandes tensiones”. Perdonarán la ignorancia pero, ¿qué tiene que ver la comunidad internacional con el terrorismo que destruyó a Cali ante los ojos impasibles de su alcalde?



Su gran solución fue pedir la renuncia de sus secretarios y ya empezó a resolver la crisis: nombró en la gerencia de Corfecali a Argemiro Cortés, quien ya había fracasado allí. Y afirma: “las circunstancias nos han golpeado el alma, pero se tienen que generar como producto de una evolución institucional”. ¿Qué significa eso?



Todo ese desastre lo resumió con esta aterradora metáfora: “hemos entendido que no se trata de apagar una llama sino de encausar esa llama en vías de transformación”. Así lo demostró con los desmanes del viernes y los 10 muertos, cuando Cali volvió a quedar en manos de la violencia.



Mejor dicho, que sigan los incendios dirigidos hacia la destrucción de lo bueno que han levantado los caleños. Son las llamas que nos esperan en Cali con el Alcalde que tenemos.

