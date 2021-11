Las amenazas de la minga

Noviembre 14, 2021 - 06:55 a. m.

2021-11-14

Por:

Luis Guillermo Restrepo Satizábal

Por culpa del descrédito en el que han caído los partidos y la política tradicional, en Colombia se ha impuesto la ley de las minorías. Ahora hay que aceptar las vías de hecho, los atropellos, las tomas y el desconocimiento de la voluntad de la inmensa mayoría.



Según esa visión, Cali puede ser objeto de las tomas que quieran los dueños de las mingas, que no viven aquí, que causan incertidumbre y se toman la Universidad del Valle como su campamento. Los respalda la primera autoridad del municipio en contra de los millones de caleños que rechazan esas tomas y no quieren que vuelvan, como han amenazado los capataces del Cric, según se ve en el video de su vocero Hermes Pete.



Y parece que tenemos que aceptar la amenaza y bajar la cabeza, de lo contrario “no habrá navidad”. ¡Qué miedo! Por supuesto, el alcalde se enfurece cuando le recuerdan la barbarie que trajo la última minga y las confrontaciones que ocasionaron quienes se aparecieron en la ciudad, inauguraron su jornada destruyendo la estatua de Belalcázar y desencadenaron bloqueos. Y dice que él es la autoridad y establecerá un plan de movilidad para “saber cuáles son las distorsiones (?) que puede traer (la minga)”. Es decir, nada de anticiparse a la violencia con su toma de Cali.



Para el alcalde Ospina, protestar por esa amenaza de una nueva toma es racista y los capataces del Cric tienen derecho a retar a los caleños y a destruir sus símbolos. Nada de mirar los destrozos que aún quedan en las calles ni recordar la experiencia que casi acaba con Cali, o de escuchar a la ciudadanía que lo eligió para que cuide su ciudad por encima de la ínfima minoría que la invadirá, obligando a que actúe la Policía para después culparla y pedir la liquidación del Esmad.



Es la línea Petro, que perdió las elecciones hace tres años, y se tomó la protesta social con primera línea incluida para desconocer la voluntad popular. Lo cual demuestra que aquello de respetar las mayorías y el resultado de las elecciones es relativo, y lo que debe existir es el desorden, las marchas que dan paso a las asonadas y la apelación a los Derechos Humanos con arzobispo y pronunciamientos de la ya célebre Comisión de la Verdad incluidos.



De lo que se trata es de desconocer las mayorías, de retarlas, de desafiar la sociedad para después, cuando actúa contra quienes desconocen los derechos de los colombianos, proclamar que aquí existe un Estado genocida, que nos están matando. Y como es imposible evitar el afán de algunos medios por crear el escándalo, la fórmula es perfecta, así los destrozos en las calles recuerden el peor desastre que haya padecido Cali desde de la explosión del 7 de agosto de 1957.



Total, será realidad la toma por los indígenas que no viven aquí y vienen a sembrar la discordia con sus mingas y sus amenazas. Cali puede ser de nuevo el epicentro de la violencia de hace seis meses incitada por minorías y respaldada por el alcalde, escudado en el “estallido social” que nadie sabe qué significa, permite que pase lo que sea, apela a su confusa retórica y se proclama defensor del diálogo mientras hace gala de sus simpatías con la minga.



Ahora, y ante la reacción producida por las amenazas de Pete y compañía, se habla de reuniones con el gabinete municipal para negociar la toma pacífica. Es el reino de las minorías y la anarquía. Para algo sirven los almuerzos con Petro en Platillos Voladores.



Sigue en Twitter @LuguireG