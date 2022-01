Enero 23, 2022 - 06:55 a. m.

2022-01-23

Por:

Luis Guillermo Restrepo Satizábal

¿Quién vigila a quienes gobiernan? ¿Quién ejerce el control político en el cumplimiento de las funciones constitucionales y legales? ¿Quién hace que la justicia actúe contra la corrupción que se traga billones de los recursos públicos al año?



El asunto es así: usted tiene el derecho a elegir a los congresistas, a los diputados, a los concejales, y les confiere el poder de nombrar contralores, personeros y, en el caso del fiscal y del procurador, lo hacen en conjunto con los miembros de la corte suprema. A partir de allí, usted no tiene capacidad alguna para ser escuchado porque la maraña de leyes y procedimientos impide que su mandato tenga el peso que debería tener en una democracia.



Eso, que es el principio de la democracia representativa, se usa para crear la telaraña de complicidad que se teje en el clientelismo. Ese que nace de la falta de partidos responsables y serios, con programa y directivas capaces de imponer principios, ética y sanciones a los que desconozcan los lineamientos, quienes a su vez deberían responder a todos los ciudadanos por las malas acciones de sus integrantes.



Así, la democracia representativa queda en manos de centenares de empresas particulares que en la inmensa mayoría de los casos no representan los intereses públicos o la voluntad de sus electores. Con excepción de un partido, sus dueños eligen cada cuatro años como congresistas, diputados y concejales, y el sello de todo se da con la elección del presidente, del gobernador y del alcalde, quien tiene la obligación de construir una mayoría que lo deje gobernar y en muchas ocasiones se reparta el poder y el erario en tajadas que alimentan el bolsillo de esos empresarios políticos y engrasa la maquinaria electoral.



Con ese engrase se pagan sus votos y después, la inmensa mayoría de los elegidos negocia el mandato que usted le dio. Una vez consumado el rito democrático, usted y su mandato ya no cuentan por qué ellos eligen a su vez a quienes deben garantizar esa transparencia. Y estos, que deberían proteger el interés nacional, solo le rinden cuentas a esa clientela que lo escogió.



Si usted no cree, oiga al alcalde de Cartagena que en forma valiente ha denunciado el entramado que arropa la corrupción o la ignora, afirmando que a la fiscalía, las contralorías y la procuraduría, su ciudad ‘les importa un culo’. O mire lo que pasa en Cali donde el desinterés es igual a pesar de las vergüenzas que se cometen y la barbaridad con que se amenaza a la sociedad. Por eso, el gobierno local hace lo que se le viene en gana y los procesos del alcalde Ospina mueren en los anaqueles de esas entidades, como ocurre con los que tiene la fiscalía hace doce años.



¿Quién los protege? El clientelismo, la telaraña que elige a quienes las dirigen o las representan en las regiones y la maraña de requisitos decididos por los legisladores que paralizan la lucha contra la corrupción, aseguran la impunidad y blindan a sus elegidos, quienes alimentan las empresas electorales ahora convertidas en ‘coaliciones de gobierno’. Pregúntele al alcalde de Cartagena.



Ese entramado se renovará en marzo. Y como se ha vuelto tan pestilente, se mimetiza tras el circo de la elección presidencial y las necesidades de los medios, aprovechando para infiltrarse en las campañas que reciben personajes como Roy Barreras.



Tú me eliges para que yo los elija y luego nos podamos reelegir, es la misión de hoy en la política.

​Sigue en Twitter @LuguireG