La sociedad al poder

Agosto 06, 2022 - 11:55 p. m.

2022-08-06

Por:

Luis Guillermo Restrepo Satizábal

Posesionado el socio principal de Petro en la Presidencia del Congreso, hoy se produce la toma de la Presidencia de la República por la otra mitad, el líder de la Colombia Humana. Es el Pacto Histórico que, a nombre de la izquierda, se toma el poder en nuestro país.



El anticipo fue espantoso. Una instalación tumultuosa del Congreso, llena de improperios, griterías y ambiciones adornaron lo que es un trámite en el cual el presidente en funciones debe rendir su informe al Legislativo. Pero no lo entendieron así los ‘youtubers’, los ‘influencers’ y la nueva ola de legisladores que tratan de la peor manera a sus nuevos mejores amigos, los políticos de siempre.



Y mucho menos los duros que como el senador Bolívar, don Álex López e Iván Cepeda odian al socio principal de Petro. De todas las maneras posibles, incluidas las declaraciones en Semana y a Yamid Amat, figuras prominentes del establecimiento que rechazan, vociferan contra quien eligieron como presidente de su congreso de la República.



Esa movida llevó a la presidencia del Senado al más trásfuga de los políticos que han existido en la historia nacional. Roy Barreras fue elegido por las mayorías del clientelismo tradicional. Se pensó entonces que el jefe alterno del Pacto Histórico tenía todo bajo control y que los que se sumaron a la alianza que creó la aplanadora le obedecerían al cuestionado presidente del Congreso.



Va una semana, y las ambiciones ya explotaron entre los nuevos congresistas que se sienten con derecho a tomarse todo. Las peleas entre ellos, las descalificaciones de unos a otros a través de las redes sociales y las metidas de pata de no pocos no han podido opacar aún la retórica del presidente Barreras, empecinado en manipular, como sólo él y su compa Benedetti saben, la elección del Contralor de la República.



¡Oh sorpresa! A don Roy se le explotó la alianza con los partidos tradicionales, la mayoría del Senado que lo eligió, los cuales no aceptaron su comisión especial, no le incluyeron al candidato que él y el Pacto querían imponer y ya escogieron la que será la nueva contralora. Se le cayó la estantería, y los que creía sometidos a sus designios empezaron a pasarle la cuenta por el trato miserable que le están aplicando sus amigos de la Colombia Humana.



Ya le mostraron cómo es la cosa en adelante y a quién pertenecerán la Contraloría, la Procuraduría, la Fiscalía y todas las cosas que elige el Congreso. Ya le indicaron cómo debe ser la alianza que él pensó tenía en el bolsillo. Ya le advirtieron cómo es el asunto.



Ante el inminente fracaso, el exsenador Benedetti ya dijo que no hay “coalición de gobierno”, sino y apenas “coalición de congreso”. Es decir, nada de puestos o mermelada, y el desierto para la otra parte de la alianza que sus amigos del Pacto Histórico tratan como sinvergüenzas

La palabra la tiene quien hoy llega al palacio de Nariño, fue a Caño Cristales a tomarse fotos como presidente sin ser presidente y dejó metidos a ochocientos alcaldes. Además de no aguantarse las ganas de lucir las galas presidenciales, esa fue su manera de mostrar quién manda.



No importa que su gabinete sea un galimatías donde el canciller negocia con los criminales y narcos, un exmagistrado que odia los policías y soldados será ministro de Defensa y un recomendado por el presidente del partido conservador, el de Infraestructura. Es la sociedad Petro-Barreras que se tomó el poder en Colombia.