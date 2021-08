La nueva Cali

Agosto 01, 2021 - 06:55 a. m.

2021-08-01

Por:

Luis Guillermo Restrepo Satizábal

Quiénes somos, de dónde venimos, para dónde vamos. Esas tres preguntas son la clave para empezar a entender el porqué de la difícil situación que atraviesa Cali como comunidad de seres humanos obligados a entenderse y a encontrar un futuro en el cual la convivencia sea posible.



La borrasca de violencia que estalló a partir del 28 de abril y duró cincuenta días fue producto de una violencia organizada que se mezcló con la ineptitud y la intención de sus gobernantes de ahondar divisiones en la sociedad. Pero eso no es todo, y dejarlo allí es simplista y es desconocer que en muchas de esas protestas demostraron el desespero y la frustración de amplios sectores de la comunidad caleña.



Cali es una suma de migración desordenada que llega en busca de abrigo y solución a sus necesidades, no obstante que desde hace muchos años la ciudad ya no puede ofrecerles las alternativas que buscan y sus problemas se han vuelto más críticos de lo que eran cuando llegaron aquí. Eso no es un problema que pueda achacársele a una clase social en particular, y mucho menos afirmar que es la intención de quienes han logrado alcanzar una buena calidad de vida.



Esto no es un asunto de una oligarquía enfrentada a una clase pobre, esclavizada y explotada. Por el contrario, la dirigencia pública está en manos de personas que no son parte de la élite social y cultural que algunos pretenden mostrar como la clase alta y excluyente, a la cual le cierran cualquier posibilidad de participación salvo cuando se pliega a las condiciones inmorales del populismo. Basta ver quién es el alcalde y cuál es la configuración de su gabinete así como la conformación del Concejo Municipal para entender quién gobierna la ciudad y las decisiones que allí se toman.



Ese poder no es producto de una conspiración para reprimir y castigar a los desposeídos de esa clase alta, sino la suma de negociaciones entre quienes dominan la política y la representación popular. Es el resultado del clientelismo que se apropió del gobierno, desconoce la iniciativas que liberan a los ciudadanos del asistencialismo, se apoderó de los recursos públicos insuficientes para atender las necesidades de los millones de ciudadanos que no tienen empleo formal y ha construido un inframundo basado en el rebusque, la ilegalidad y en la destrucción de la solidaridad que se requiere para construir futuro.



Esa solidaridad, que antes se conocía como el civismo de los caleños, fue la más golpeada por la violencia y los desencuentros que se iniciaron el 28 de abril, y reclama el diálogo social conducido por personas con autoridad ética. Un diálogo sincero que interprete la angustia de los que necesitan cómo resolver sus necesidades, que acabe esa maraña de intereses que gobierna la ciudad y dispone de sus recursos y entidades públicas.



Para ello se necesitan referentes sociales y políticos que sean capaces de reconstruir la confianza, lo que implica derrotar el clientelismo voraz que no representa la Cali de hoy. Ese que se apoderó de su gobierno mediante unas elecciones donde la compra de votos con dineros que salen de los recursos públicos es notoria.



Cali se quedó sin brújula, y su sociedad está hinchada por las migraciones a las cuales es casi imposible atender sus necesidades. Y debe construir un acuerdo social y político para evitar que los estallidos de inconformidad explotados por el populismo y los violentos se repitan con toda su furia devastadora, como en los cincuenta días de horror y desgobierno que padecimos.



Sigue en Twitter @LuguireG