La libertad de empresa

Julio 19, 2020 - 06:55 a. m. 2020-07-19 Por: Luis Guillermo Restrepo Satizábal

Ni siquiera saben si podrán celebrar un partido más, ni siquiera saben si los contratos con sus estrellas siguen vigentes, no tienen idea de cuál será el futuro de los escenarios ni tienen claridad sobre sus relaciones con el gobierno para que los dejen reanudar la liga. Pero siguen agarrados, peleando por la presidencia de una División Mayor que se hunde y esperando a que la Justicia le resuelva la situación a toda la dirigencia de la Federación Colombiana de Fútbol.



Así está el fútbol en Colombia. Qué pena, pero la mejor manera de describirlo es como una suma de miserias y de ambiciones. Equipos que no juegan, la inmensa mayoría de los cuales no existen en la práctica y sólo tienen una ficha que los reconoce como miembros del entramado que maneja ese deporte. Y dirigentes que no tienen ya qué dirigir, pero saben que esa ficha les da el poder para impedir la transformación que requiere el que hasta hace no mucho era el deporte de masas por excelencia.



Y como no se unen, o no les interesa unirse, el fútbol en Colombia no existe. Ni siquiera en la televisión donde es gratis ver al Real Madrid, a la Juventus, a Atalanta, a toda la liga inglesa. Esa es la competencia a un canal que sólo repite partiditos. Allí están los grandes futbolistas colombianos, mientras que aquí, miles de esos deportistas que han demostrado su calidad se hunden en el desespero de no poder superar la tragedia que les significa un sistema en el cual esos clubes son dueños de su pase, es decir, de su futuro y de su vida.



Hoy no hay campeonato nacional. No existe ni se sabe si continuará el que fue suspendido en marzo o si arrancará uno nuevo. No se conoce qué va pasar con los contratos de los futbolistas y entrenadores que se vencieron en junio y julio. No se sabe si los gobiernos municipales, dueños de todos los estadios con excepción del del Deportivo Cali, autorizarán su utilización, si será a puerta cerrada, si se hará por grupos, si habrá transporte. Nada.



Lo que se sabe es la pelotera por sacar a un señor de la presidencia de la Dimayor, la posible división, el menosprecio a los equipos “parasitos” según el dueño de Millonarios, que viven de los derechos de televisión y la división con los grandes. En forma oportuna, esa garrotera desplazó el escándalo de la Federación por el negociado de las boletas revendidas, una más de las vagabundería que les han descubierto.



Y nadie de esos que ahora están agarrados de las mechas es capaz de decir cuándo volverá el campeonato en Colombia. Mientras los hinchas de camiseta y carnet, de bandera y veladora, esos que celebran la llegada a su equipo de jugadores que nadie conoce, se decepcionan en la viudez al saber que su amor eterno agoniza en manos de mecenas, no se ve, ya no respira.



A ese amor de los cada vez más escasos hinchas leales, el fútbol colombiano, lo están matando los virus más letales que hay en Colombia: el coronavirus, la corrupción y la ambición de la inmensa mayoría de sus dirigentes que arrasan con los que sí quieren a sus equipos y son capaces.



Esa minoría de dirigentes que sí han demostrado su capacidad y compromiso, que son transparentes y buscan lo mejor para el fútbol colombiano, están pagando los platos rotos por años de malos manejos y costumbres perversas. Y en el fondo están los futbolistas, prisioneros de un sistema injusto y fracasado.



Primero fue la mafia, ahora es la ineptitud y la falta de propósitos comunes. Y todo en nombre de la libertad de empresa.



