La justicia de hoy

Junio 14, 2020 - 06:55 a. m. 2020-06-14 Por: Luis Guillermo Restrepo Satizábal

Yo te demando, tú me denuncias, él o ella no fallan, nosotros publicamos todo y hacemos el escándalo, vosotros gozáis con la impunidad, ellos pierden confianza y credibilidad. Esa es la conjugación completa del verbo hacer justicia y política en Colombia.



El cuento tiene muchos antecedentes. Por ejemplo, las Farc y el Eln se especializaron en crear organizaciones no gubernamentales para “defender la paz y el amor”, con lo cual se apoderaron de la defensa de los Derechos Humanos y usaron la justicia para acusar a todo el mundo y crear una guerra informativa.



Comprendieron que la clave no estaba en la Justicia que resuelve las demandas de los ciudadanos sino en aquella que no actúa ni se defiende de quienes la usan de manera descarada. Además, aprovecharon que muchos jueces e investigadores son movidos por su ideología y rencores antes que por el propósito de hacer justicia. Y procedieron.



Con el transcurso del tiempo, para muchos políticos la Justicia dejó de ser ese valor intangible que se requiere para asegurar la paz, la concordia y la convivencia. Y se transformó en herramienta para perseguir, para acusar sin fundamento, para formar escándalos debidamente amplificados por un periodismo que se entregó a la chiva y encuentra en eso la forma de sobrevivir, de tener audiencias y generar ingresos.



Ahora, la importancia de esos políticos se mide en la cantidad de tutelas, demandas y denuncias que presentan casi a diario contra sus opositores o contra cualquiera que los critique. Además, con la irrupción de las redes sociales se cambió el escenario: ahora ya no hay que ir a la plaza pública ni formar partidos serios.



Basta con tener jueces, magistrados y fiscales, tener abogados mediáticos que debaten en las redes y en los medios y armar el escándalo contra sus opositores, a sabiendas de que será superado al otro día por otro escándalo más grande. Y aprovechar la sed de la chiva, llamar a “la mesa de trabajo” de una emisora o a la redacción de un periódico o revista para amplificar su mensaje.



Y al caer en la trampa de la justicia que ya no se ejerce en los estrados sino en los medios, los Fiscales Generales de la Nación, del primero al último, han sido parte del show con sus aciertos y errores, con su afán de figuración y los intereses ocultos de algunos. Y muchos jueces usan su poder para integrarse a esa justicia politizada y mediática que les permite trepar en su carrera o asegurar sus magistraturas, además de administrar venganzas eternas contra presidentes, congresistas, militares, policías y personas del común.



Pero nadie se opone con firmeza a la desnaturalización de la Justicia que la convirtió en instrumento de personajes tan cuestionados como Roy Barreras o Iván Cepeda cuyas esposas son empleadas judiciales. Nadie castiga el manoseo, la denuncia temeraria y el abuso del derecho a demandar, la manera de defender la Justicia. Y muy pocos son los jueces que castigan a quienes se prestan a tan afrentosa manipulación.



Así, los tribunales son fuente de algunos medios a los cuales les filtran información; los abogados famosos ya no son los que saben de derecho sino los que mejor contacto tienen entre los periodistas. Y los políticos de éxito son los que tienen esos abogados, esos medios, esos jueces y esos periodistas, lo que les garantiza vigencia.



La víctima de esa depravación de la Justicia es la Justicia misma. Por ello, los colombianos pierden la fe en la institución que debe mantener la credibilidad del Estado de Derecho.



Sigue en Twitter @LuguireG