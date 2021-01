La historia se repite

Enero 31, 2021 - 06:55 a. m. 2021-01-31 Por: Luis Guillermo Restrepo Satizábal

Hace diecisiete años, Cali eligió el clientelismo disfrazado con el populismo encendido y encarnado en Apolinar Salcedo. Ahora, la historia se repite, y el efecto va en camino de causar el mismo desastre.



Apolinar fue a su vez consecuencia de la manera en que su antecesor estableció el reparto de la burocracia y del poder para garantizarse su gobernabilidad. Esa trinca que quedó de Ricardo Cobo, se sumó a la manera en que se vendió Salcedo como pobre, ciego y negro y llevó a uno de los peores escándalos de corrupción que se recuerde en Cali y con él a la decepción de los caleños que pocos años antes creían y practicaban el civismo.



Y aprendimos a vivir sin gobierno. Tan grave era el asunto que la gente le dio la espalda a su alcalde, a su administración y al Concejo Municipal, que en su inmensa mayoría, la que participaba de negocios como el manejo de los impuestos municipales a través de SiCali, se repartió la torta y algunos concejales terminaron reclamando por bultos la plata proveniente de la fiesta de los contratos de ampliación de cobertura en la educación.



Así, la ciudad se convirtió en un caos, se perdieron las costumbres que la hacían vivible y la función pública se volvió objeto de burla o de procesos penales y de destitución. Eso llevó a elegir un alcalde que salió de los micrófonos al CAM sin conocimiento alguno de lo que es gobernar, en tanto Emcali y Emsirva fueron objeto de intervención y el municipio sujeto de una quiebra que llevó a firmar con los acreedores un oneroso acuerdo de pago.



Tal estado de cosas se perfeccionó en la primera administración de Jorge Iván Ospina, quien fue elegido como de izquierda en aroma de populismo y clientelismo. Y al igual que Salcedo, desencadenó un espectáculo de escándalos y repartos que derivaron en investigaciones de la Procuraduría que prescribieron de manera afrentosa diez años después y en procesos penales que duermen en la Fiscalía General de la Nación.



Hoy, la situación es idéntica: el clientelismo moderno se juntó de nuevo con el populismo refinado de Ospina en su versión renovada, ya no de izquierda exguerrillera sino de “gobierno alternativo”. El resultado es el reparto de la nómina, de los contratos y del interés público, la negociación del control político que debe ejercer el Concejo a cambio de lentejas y tajadas que se reparten entre la “coalición” que manda también el departamento del Valle, y el gobierno de espaldas a los ciudadanos que hace lo que se le viene en gana.



Y la ciudad volvió a vivir lo que pasó en épocas de Apolinar Salcedo. Una sociedad que vive sin gobierno porque no le cree, que ya no obedece a sus gobernantes, mientras estos deciden el reparto de la nómina, de los contratos, de la plata y el poder. La consecuencia es la pérdida de credibilidad que impide el acatamiento de la autoridad necesaria para superar la crisis del Covid-19, y el desgaste de un alcalde arrogante y obsesionado en su megalomanía que ignora a la ciudadanía.



El resultado es el mismo de las épocas de Apolinar: la decepción que además de la desobediencia social se expresa en el rechazo en las encuestas, mientras los organismos de vigilancia guardan silencio y la impunidad sigue paseándose en Cali. Pero a Ospina y los concejales que lo respaldan parece no importarles, seguros de que los protegen sus aliados en el Congreso y en quién sabe dónde más.

La historia se repite. ¿Hasta cuándo?