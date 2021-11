Noviembre 07, 2021 - 06:55 a. m.

2021-11-07

Por:

Luis Guillermo Restrepo Satizábal

Duraron ocho meses amenazando con reunir las firmas para revocar el mandato de Jorge Iván Ospina, engañaron a miles de caleños indignados, infiltraron los movimientos de protesta contra el alcalde y escondieron las firmas que recogieron. Ahora proclaman su fracaso, y Ospina se declara ‘triunfador’ de lo que considera un plebiscito de apoyo a su discutible gestión.



Todo comenzó con el respaldo económico de un señor Carlos Paz, propietario de la Carpa de la Cincuenta que ha sido cerrada varias veces por no cumplir requisitos, por abrir en medio de la pandemia y contra las prohibiciones y por tratar de pasarse por la faja las leyes. Se sabe que el señor Paz fue aliado del alcalde Ospina, y furioso por las medidas en su contra, financió la recolección de firmas promovidas por otro ilustre personaje, el señor Hárold Viáfara.



Y aquí viene la otra parte: Viáfara es empleado de Emcali y según dijo al principio era presidente de uno de la decena de sindicatos que la asfixia.

Es decir, es funcionario público y según cuentan fue impulsado por dirigentes de izquierda para adelantar la recolección de firmas para el proceso de revocatoria contra el alcalde más desprestigiado y señalado de Cali por sus actuaciones.



Tal intento floreció después de las asonadas que vivió la ciudad desde el 28 de abril, cuando instalaron carpas para recolectar firmas en medio de la marcha de cien mil personas indignadas con la actuación oscura de Ospina con la tal primera línea, con su manejo sinuoso de los recursos municipales y con todo lo que ocurrió en la destrucción de la ciudad.

Después, los mismos personajes empezaron a pedir plata, bastante plata, para seguir recolectando las firmas.



Y de pronto, la magia: el impulso de la revocatoria se acabó, el señor Paz aseguró las licencias y anunció un carnaval en su carpa de la cincuenta, feliz y reconciliado con el alcalde, mientras Viáfara no volvió a aparecer, guardó sus firmas y siguió en Emcali devengando el salario. Hasta que anunció que sólo había recogido 75.000 de las 90.000 que se requieren.



Entonces apareció Ospina a reclamar un triunfo. A la manera del Tartufo de Moliere, ahora se declara triunfador porque los dos millones y medio de caleños que no firmamos la revocatoria promovida por sus aliados Paz y Viáfara dizque lo respaldamos a él. Sí, según sus reacciones los que no firmamos ese engendro pasamos a aclamar al peor de los alcaldes en la historia de Cali según todas las encuestas realizadas en los últimos seis meses.



Ahora, Ospina proclama su popularidad, dándonos las gracias a los que no firmamos el embeleco promovido por sus amigos. Es decir, al 80% de los habitantes de Cali que rechazamos un gobierno que toleró la asonada con la cual destruyeron nuestra ciudad, o sus contratos vagabundos e inmorales, pero tenemos claro que la revocatoria está hecha para falsear la voluntad popular.



Se supone que la revocatoria es el derecho de los ciudadanos a censurar sus malos gobernantes. Pero, en la práctica, está diseñada para impedirlo y para que personajes como Ospina, hábiles, mañosos y fulleros, se consoliden en sus cargos a pesar del rechazo ciudadano.



Es la farsa que montaron Paz, Viáfara, Ospina y los que ahora celebran su supuesto fracaso. Es el cinismo que manipula la opinión pública y se burla de esa inmensa mayoría que sigue rechazando los abusos contra Cali de la empresa encabezada por Jorge Iván Ospina y sus socios.

​Sigue en Twitter @LuguireG