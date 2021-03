La decadencia

Marzo 21, 2021 - 06:55 a. m. 2021-03-21 Por: Luis Guillermo Restrepo Satizábal

Un oscuro director de una federación de municipios propone cambiar la Constitución para alargar el período de los elegidos por voto popular en la Presidencia y el Congreso, y estalla el escándalo. El favorito para reemplazar al presidente Iván Duque llama a la rebelión en las calles contra la propuesta, y no pasa nada.



Ese escándalo vivió una semana. Quien dio origen a él fue Gilberto Toro, un señor conocido por estar por años en una federación de alcaldes especialista en clientelismo y en mover los hilos de la política regional, el Congreso y gran parte del poder Ejecutivo. Su propuesta no es nueva: usemos el poder que nos confirieron en las elecciones para cambiar la Constitución a nuestro antojo, quedándonos dos años más, ahorrándonos el desgaste de una campaña y asegurando el ingreso y las prebendas que eso implica.



La disculpa es muy fácil: la pandemia esa no nos deja hacer campaña. Y, de paso, evitamos que Petro se quede con todo si, como indican las encuestas, es elegido presidente de la República. Así, los políticos le quedan debiendo el favor, el gobierno también así no haya aprobado o consentido el adefesio, y los congresistas encuentran la excusa perfecta para burlar la Constitución y sus compromisos con los electores de quedarse en el puesto cuatro años.



Es la confirmación de algo triste en la democracia colombiana: durante épocas de campaña como la que estamos ya sumergidos, los congresistas y aspirantes a la reelección, o a la Presidencia, así como quienes quieren reemplazarlos, ofrecen el oro y el moro y se comprometen a respetar el mandato. Una vez elegidos les dan la espalda y hacen lo que quieren. La profesión de la gran mayoría es perpetuarse en el poder y usarlo para sus propias conveniencias.



Hasta que se destapa el escándalo, la gente reacciona y los medios de comunicación expresan la indignación de la sociedad, movidos en gran parte por periodistas empeñados en involucrar al presidente de turno en la patraña. Entonces empieza la desbandada, aparece el fariseísmo, los partidos de los veintidós representantes que presentaron la propuesta los desautorizan y quince de ellos retiran sus firmas con el rabo entre las patas.



Entre tanto, Petro llama a la rebelión en la calle contra un golpe de Estado que no existe. Ese es su estilo, es su obsesión, es su manera de actuar y con ello ha amedrentado a todos esos políticos que le temen o lo ven como el próximo presidente. Pero nadie dice nada, porque Petro encabeza las encuestas y hay que buscar acomodo. ¿Qué tal que gane? ¿Qué hacemos?



Entonces, el silencio rodea la incitación de Petro que quiere quedarse por lo menos tres períodos seguidos en la Presidencia de la República. Y todos tan tranquilos, nada ha pasado, esperemos el otro escándalo, no le paremos bolas a la crisis que atravesamos ni a las soluciones que necesitan con urgencia los colombianos. Total, él puede ser el próximo presidente y no es bueno molestarlo.



Lo que importa ahora es defender nuestras curules y acomodarnos en el tren de la victoria que nos garantiza la continuidad y el negocio con el interés público, como lo hicieron Roys Barreras y Benedetti. Lo de menos es escuchar el clamor de los ciudadanos y resolver la crisis, la labor para la cual fuimos elegidos. De eso se trata la política profesional de hoy.



Algo similar pasó hace veinte años en Venezuela y produjo la elección de Hugo Chávez. Esa es la decadencia.

​Sigue en Twitter @LuguireG