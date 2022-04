La cosa es en serio

Abril 24, 2022 - 06:55 a. m.

2022-04-24

Por:

Luis Guillermo Restrepo Satizábal

Colombia está a punto de elegir su nuevo presidente. Y a juzgar por las encuestas, algo muy profundo está llevando a los posibles votantes a tomar una decisión en la que cuentan muchas cosas más que la sensatez y la importancia de entregar el manejo de su país a alguien para que lo maneje durante los próximos cuatro años.



Lo primero que uno ve es que las mayorías parecen inclinadas a romper con la política tradicional y con los candidatos que les hablan de mejorar las cosas mas no de romper con lo que ha estado pasando en los últimos treinta años. Como si no sirviera de alerta lo que consiguió el Pacto Histórico de Gustavo Petro el pasado 13 de marzo, las divisiones persisten y al parecer no será posible lograr que la sensatez prime sobre las divisiones irreconciliables que empezaron hace muchos años.

Lo segundo es que las campañas políticas se mueven cada vez más hacia la fugacidad del mensaje efectista y publicitario, desplazando el fondo de los programas y de las propuestas que presentan los candidatos. Hace pocos días le escuché al doctor Enrique Gómez, candidato de Salvación Nacional, una observación sobre lo que está sucediendo. Decía que ya no parece interesar a nadie, empezando por los medios de comunicación y las redes sociales, los candidatos que hablan de programas y propuestas reflexivas sobre lo que debe ser el futuro del país.



Y sólo se pone atención a lo que produce ira, a lo que genera reacciones y a lo que desgarra aún más la sociedad, dividiéndola en lugar de unirla. Y no es precisamente por el interés de sancionar los malos procederes sino el resultado de una especie de venganza contra un establecimiento que, a no dudarlo, ha demostrado su incapacidad para reformar la política y protegerla de quienes la han transformado en fuente de enriquecimiento.



El resultado es que la mayoría de quienes van a votar parecen motivados más por el afán de venganza y de revancha representado por Petro, que por el interés que le puedan despertar quienes reflejan las tendencias tradicionales. Por ello, cada escándalo que a diario le destapan a causa de sus amenazas y equivocaciones parece consolidar un respaldo en vez del rechazo a lo que se está cocinando en esa alianza que ha venido construyendo con lo peor del clientelismo, de la violencia y la mentira que ha dominado la política colombiana en las últimas décadas.



Todo ello parece encaminarse a un resultado que causará daños y divisiones aún más profundas a la sociedad colombiana. Y no será ya un asunto de izquierdas o derechas, o de políticos con motivaciones nobles y de debates democráticos y respetuosos. Esa decadencia implicará la llegada de una nueva casta sin escrúpulos que aprovechará la debilidad del establecimiento y la podredumbre de la política para quedarse con el poder a cualquier precio, absorbiendo la justicia, negociando el legislativo y tomándose a la Fuerza Pública mediante su desprestigio y desmoralización.



La receta ya la conocemos. Y nos puede llegar más pronto de lo que pensamos si no hay una reacción que permita defender lo que hemos podido construir hasta ahora. Si no aparece el liderazgo que movilice los votos necesarios para derrotar la insensatez que se ha tomado la política nacional.



Hace un año, Cali fue objeto de la destrucción sistemática dirigida desde el poder durante dos meses. Eso puede ampliarse a Colombia si los colombianos se abstienen de votar.

