La Capital de la Alegría

Diciembre 13, 2020 - 06:55 a. m. 2020-12-13 Por: Luis Guillermo Restrepo Satizábal

Tanto tiempo de encierros, tantos muertos por contagios que pudieron evitarse, tantas personas que sufren y tantas emergencias que crecen como espuma con la llegada de las fiestas. Y no aprendemos.



Al contrario, la rumba de la irresponsabilidad está en su apogeo, apoyada por el alumbrado rodante que a un costo de $10334 millones de pesos salidos del bolsillo de los contribuyentes circula por Cali. Al calificar esa caravana como “despilfarro de dineros públicos”, Manuel Francisco Becerra anotó en su columna Susurros: “Si la mayoría de la gente está en desacuerdo en hacer algo, como es el caso del alumbrado móvil ¿por qué el Alcalde se empecinó en gastarse ese dinero en eso? Simplemente porque le dio la gana y él es el que manda y punto”.



Y concluyó Kico: “Algo sí debo criticar abiertamente y es que si se quería evitar aglomeraciones en la visita a los alumbrados, les salió el tiro por la culata: al paso de los 24 camiones alumbrados y pitando con sus trompetas se hace una aglomeración. Estos ojitos, lo vieron”.



Lo mismo ocurre con los once mil millones de una ‘feria virtual’, engendro que impusieron sin escuchar las protestas y los rechazos de los caleños.

Ahora, Corfecali burlará la prohibición que hace diez días anunció la Secretaria de Salud Municipal ante la nueva oleada de enfermos por el coronavirus, producto a su vez del relajamiento que empieza desde los contradictorios mensajes que salen del Centro Administrativo Municipal.



Y esa burla es seguida por algún ‘empresario’ amigos de la coalición de gobierno, empeñado en poner a funcionar como sea una caseta en un barrio residencial. Como la instrucción de la Secretaria fue terminante, el tipo dice que ya no va a hacer una rumba de tres mil personas: va a montar un restaurante donde podrán ir las mismas tres mil personas y de paso disfrutar las orquestas y bailar. Total, sólo van a ‘cenar’ como se va al Hotel Bochinche.



Esa salida se la ofreció Corfecali cuando el gobierno municipal le prohibió realizar 81 ‘verbenas’. Entonces se inventó que los artistas y las orquestas con las cuales se va a gastar la plata que le entregarán la Alcaldía y Emcali podía llevárselos a restaurantes y bares donde según su gerente no se producirán congestiones porque serán ‘bioseguros’.



El remate: como el rebrote está congestionando las Unidades de Cuidados Intensivos de las clínicas y hospitales de esta Capital de la Alegría, el alcalde implantó la ley seca y el toque de queda durante los próximos cinco días, ¡entre la una y las cinco de la mañana!



Es decir, beba y haga lo que quiera durante todo el día y toda la noche.

Eso sí, que no lo coja la madrugada porque se lo llevan preso. Y no importa que el centro de esta Sultana del Valle, esta Capital de la Alegría, sea un hervidero de gente sin las más mínimas medidas de protección:

para eso tendremos los termómetros que miden la temperatura y las calles inundadas de empleados con chalecos que circulan por todas partes para dar la sensación de que se está ejerciendo la autoridad.



A partir del próximo 16 de diciembre, el gobierno municipal se hará el pendejo con las consecuencias letales que dejará la rumba con plata de los contribuyentes. Total, el alcalde Ospina interpreta que a él lo eligieron para hacer lo que a bien tenga, para gastar en lo que quiera y sin tener que escuchar lo que digan los ciudadanos de Cali.



Y el Covid-19, de feria en Cali. Por algo nos llaman la Capital de la Alegría.



