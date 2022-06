La campaña del insulto

Junio 18, 2022 - 11:55 p. m.

2022-06-18

Por:

Luis Guillermo Restrepo Satizábal

Hoy termina la que fue la campaña presidencial más sucia en la historia de Colombia. Y solo queda votar en conciencia para evitar que el país caiga en la sima del odio que nos quieren imponer.



Fue la campaña de la mentira. Del tren eléctrico y aéreo que unirá a Buenaventura con Barranquilla y ahora irá hasta el Guainía. De ofrecer lo imposible, de tratar de evitar su nexo inocultable con la dictadura venezolana, de esconder los ofrecimientos en las cárceles para extraditables y corruptos.



De negar su comunismo y su obsesión por destruir en lugar de ayudar a construir, ayudado por el clientelismo recién aliado que no escucha las necesidades de cambio y ha condenado al Estado a la corrupción rampante. De aprovechar la inconformidad de la inmensa mayoría de los colombianos con unas instituciones que no se sintonizan con sus necesidades y reclamos y sólo se acuerdan de ellos cuando hay elecciones de Congreso o cuando se reparten las alcaldías y las gobernaciones.



Del cinismo, de ensuciar a quien consideraran peligroso en la bodega de basura de Gustavo Petro. El clientelismo en sus entrañas, Roy Barreras, Armando Benedetti, Piedad Córdoba, asesores como el catalán acusado de indelicado y terrorista, el ecuatoriano condenado por corrupción y asentado en Venezuela, la hija que anuncia un estallido social como el que padeció Cali o la señora que descalifica a las periodistas acusándolas de llegar a los medios para conseguir marido.



La amenaza en las calles como los campamentos en la calle 26 de Cali, las acusaciones contra el Registrador, antes su garantía, preparando su estrategia si pierde las elecciones, las bravatas de sus socios, las palabras de su vicepresidenta a quien debieron silenciar para no seguir causando el terror que lo va a derrotar. Y el abuso de las redes sociales donde hacen correr el miedo a raudales de la mano de las noticias mentirosas que distribuyen a través de las redes sociales.



Hoy termina esa estrategia sucia de Gustavo Petro, ese mundo sórdido en el que transformaron la elección de presidente en Colombia. Ocho años de amenazas, de populismo descarado, de agresiones y mentiras, culminan con la llegada a las urnas de votación de más de veinte millones de colombianos. Son ellos, nosotros, los que decidiremos si queremos que esa campaña se apodere del cargo más importante en un sistema presidencial casi intocable.



Es a nosotros a los que nos corresponde decidir si eso es lo que queremos. Sin duda, la decadencia de la política nos tiene hastiados, queremos un cambio, rechazamos la corrupción, todo ello a pesar de que elegimos casi el mismo clientelismo de siempre en el Congreso. Queremos que haya transparencia y que no nos digan más mentiras, que no haya más impunidad, que la justicia opere como lo necesitamos, que el narcotráfico no siga siendo ese monstruo que devora valores y riquezas y llena de sangre nuestro país.



Hay que salir a votar. Hay que expresar lo que pensamos, con la sensatez para decidir lo que pasará en los próximos cuatro años, si no es que nos cambian la Constitución. Hoy nos toca pensar en Colombia por encima de esas emociones que manipularon para sembrar la división.



La campaña que termina fue la del odio y el insulto a sus contradictores. Y puede prorrogarse si la decisión de las mayorías le entrega el poder a quien encarna la arrogancia del totalitarismo y amenaza con desconocer el resultado si lo derrota de nuevo la voluntad popular.



