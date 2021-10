La campaña del billete

Octubre 24, 2021 - 06:55 a. m.

2021-10-24

Por:

Luis Guillermo Restrepo Satizábal

Aunque faltan ocho meses para las elecciones presidenciales, ya nos tienen abrumados por una campaña en la cual hay treinta aspirantes. Pero muy poco se sabe de la que en marzo elegirá los senadores y representantes a la cámara, la que reparte el poder de legislar, de elegir contralores, magistrados, procuradores o de aprobar presupuestos.



Esa es la campaña que desnuda la verdad de la política nacional. Por un momento, los partidos tendrán protagonismo como los encargados de otorgar los avales, de elaborar las listas, de decir quién entra. Es el momento en el cual sus jefes tienen la palabra, pues con excepción del Centro Democrático, ningún candidato presidencial se ha atrevido a reconocer su vinculación con esos partidos que deberían ser la guía de la democracia colombiana.



Es la otra campaña, la que define el rumbo de la política y se hace en la oscuridad. La plutocracia ya empezó a definir los candidatos a padres y madres de la patria, cuánto vale una curul al Senado, cuánto a la Cámara. Y qué costo tendrá el respaldo de un diputado, de un aspirante a la cámara a un aspirante al senado, de un alcalde, de un jefe regional, de un dirigente en los barrios y en las veredas.



Todo tiene precio. Se sabe que una campaña para el Senado puede costar entre cuatro y cinco mil millones de pesos y dos mil millones para la Cámara. Que hay diputados recibiendo cientos de millones de pesos, dirigentes municipales, concejales y jefes de barrio aceptando decenas de millones, y que un voto costará sesenta mil pesos. Así se acabó el partido conservador en el Valle.



Para esa enorme maquinaria ya está el billete, incluido el que aportará el narcotráfico. Es la que pone las alcaldías, las contralorías, las personerías y todas las entidades municipales y departamentales, ya sean de la derecha, de la izquierda o de los verdes como en Cali. Como aprobaron el articulito de la ley del presupuesto que autoriza los convenios administrativos para contratar en épocas de elección, ya se entiende la importancia de ampliar el objeto social de Emcali, de la Emru o la Imprenta Departamental del Valle que le compra televisores al personero de Cali y suministros al gobierno de San Andrés y Providencia.



Los candidatos que no forman parte de esa maquinaria destructora de la confianza en la democracia colombiana tendrán que recurrir al aporte de la empresa privada o a sus propios recursos para financiar las campañas con las cuales aspiran recibir el respaldo de quienes no pertenecen al negocio electoral. Ojalá tengan la atención de quienes no venden sus votos y creen en la buena fe de los que actúan con transparencia y buscan el bien común.



¿Cuánto le costará a Colombia la campaña del billete que tendrá sus resultados en marzo? Imposible saberlo. Pero en ella se incluirá una campeona mundial de salto triple como cabeza de lista de un partido que perdió a don Roy Barreras, campeón mundial del salto entre los partidos. Otros echarán mano de artistas y saltimbanquis que les sirvan de fachada, mientras por debajo se cocina el reparto de los dineros públicos para conseguir curules en el Congreso.



De eso se trata la campaña para las elecciones de marzo que a muchos se les olvida. Es la que asegura el imperio del clientelismo y la corrupción, la antesala para lo que ocurrirá tanto en la presidencia de la república como en los departamentos y municipios un año después. Ni más ni menos.

​Sigue en Twitter @LuguireG