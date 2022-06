La basura con Petro

Junio 11, 2022 - 11:55 p. m.

2022-06-11

Por:

Luis Guillermo Restrepo Satizábal

Que la campaña de Gustavo Petro es una olla podrida basada en la mentira y la calumnia lo demostraron los videos de sus estrategas. Un relajo y una amenaza que demuestra lo que nos espera si gana el candidato del Pacto Histórico.



La política tiene hastiados a los colombianos por la inmundicia que la rodea, por la corrupción que la aprisionó, por la falta de transparencia y porque se convirtió en una suma de negocios particulares. Por eso estamos llegando a definir entre quienes no representan continuidad y en apariencia no están contaminados ni tienen nexos con ese mundo hediondo del clientelismo unido al narcotráfico y a todas las maniobras que hacen posible mantener la vigencia a pesar de los cambios que reclaman los colombianos.



Eso se está reproduciendo en la campaña de Petro. Álvaro Uribe fue elegido presidente en el 2002 y allí apareció Roy Barreras, entonces ejemplo del más enconado furibundismo. Allí logró que el presidente fuera su padrino de bodas, aprovechó el poder y luego abandonó a su compadre.



Se fue con Juan Manuel Santos, y junto con Armando Benedetti se constituyeron en líderes de la bancada, en jefes de la negociación con las Farc, en dueños de la burocracia que les aseguró el señor Alfonso Prada desde la secretaría general de la presidencia, en la dirección del Sena y en la clave para recibir dádivas y contratos. Y ahora están con Petro, llevándole su sabiduría para hacer posible el triunfo de una campaña basada en la mentira, la calumnia y la ofensa que atemoriza.



Todo vale, según esos genios del ‘márketing’ político, incluido destruir a rivales como Federico Gutiérrez, Sergio Fajardo, los Galán del Nuevo Liberalismo, con tal de producir temor y de sembrar la división. De recibir a personajes como el exministro Rudolf Hommes excelso representante del neoliberalismo, y al recién llegado Juan Fernando Cristo o ir a las cárceles a negociar con narcos extraditables y con eximios corruptos como los hermanos Moreno Rojas que se robaron a Bogotá.



Allí, lo de menos es la transparencia. Lo importante es usar los medios y manipular el periodismo para destruir. Y utilizar a quien se preste para lavar su imagen como el propio Alejandro Gaviria. Todo suma en la campaña de la mentira. Todo vale, todo produce odio, todo paraliza.



Y lo reconocen en las horas de videos donde Roy Barreras y los asesores de Petro dan instrucciones de cómo manejar la hediondez de la política que él conoce al centímetro. Horas grabadas por ellos mismos, donde aparece el candidato y todos los recién llegados en las cuales se enseña cómo manejar la mentira, como manipular a ingenuos como Alejandro Gaviria y cómo actuar para ‘controlar’ el escándalo de los acuerdos entre su hermano y sus copartidarios del Pacto Histórico y los narcos y corruptos en las cárceles.



Plata, votos, poder, corrupción. Y amenazas, mentiras, insultos, mientras se negocia con lo peor de la delincuencia encarcelada. Todo vale para llegar al poder, para engañar a los votantes y en nombre del cambio para sembrar el odio entre los colombianos. ¿Se imagina usted lo que sigue si triunfa esa bellaquería?



Pues eso no es el cambio. Es la mentira que aprovecha la indignación. Es el reciclaje de la cloaca de Barreras, de Benedetti, de Piedad Córdoba, de Prada, de Cristo, de los condenados que están en los pabellones de extradición. Es la basura que se impondrá si gana Petro.



Sigue en Twitter @LuguireG