La barbarie en Cali

Agosto 16, 2020 - 06:55 a. m. 2020-08-16 Por: Luis Guillermo Restrepo Satizábal

Los crímenes de Llano Verde, las invasiones en el norte del Cauca, el ambiente difícil de Jamundí, la violencia en el Cauca y en Nariño, y en el Pacífico. Todo ello, que parece aislado y así se trata, es la manifestación de lo que está sucediendo en el suroccidente colombiano y repercute de manera directa en Cali.



Desde hace años, aquí se están acumulando todos los factores que generan el embate del narcotráfico, la presencia de organizaciones criminales con toda clase de denominaciones y las dificultades del Estado para combatir la criminalidad. Es la guerra territorial por los cultivos ilícitos, los laboratorios y las rutas, por la minería que destruye a la región Pacífica, la que asesina campesinos, cocaleros, líderes sociales que se oponen a esa delincuencia y crea un vacío pese a que las autoridades hacen grandes esfuerzos por controlar la situación.



Pero también está el desafío de algunos dirigentes de las comunidades indígenas del norte del Cauca que se alían con los grupos trenzados en una guerra por la marihuana y la cocaína, para sacarlos al Pacífico por el corredor que sale al río Naya. En medio del caos que pretenden imponer los jefes de ese supuesto movimiento para “recuperar la madre tierra”, se presentan extorsiones y agresiones a los propietarios legítimos, lo cual obliga al Ejército a actuar y a exponerse a la maquinaria propagandística que convierte en víctimas a los invasores.



Parte de ese fenómeno es la invasión en Pance, donde una supuesta comunidad indígena pretende declarar la zona como territorio ancestral, montando retenes y aumentando la tensión, frente a un Estado que se demora en reaccionar para restablecer el orden. Y algo peor es la manera en que los barrios del Oriente y de las laderas se han transformado en epicentros de reclutamiento, aprovechando las necesidades de una inmensa población que llega a esas comunas en busca de abrigo y de oportunidades que se les niega en toda la región.



Por ello se produjo la masacre de Llano Verde, donde cinco niños de menos de quince años fueron asesinados. O el atentado contra el CAI del barrio que terminó con quince heridos y un muerto. Igual, debe decirse que a pesar del confinamiento social van seiscientos asesinatos en lo corrido del año y se están incrementando los atracos.



Frente a ello, las autoridades municipales y la Policía Metropolitana hacen grandes esfuerzos por enfrentar esa embestida del crimen en Cali. Y se sabe también que el Ministerio de Defensa y las Fuerzas Militares han tomado medidas para apoyar esos esfuerzos, aumentando los patrullajes y el pie de fuerza en la ciudad.



Pero ya está suficientemente claro que el problema no es generado por Cali, sino que ella es víctima principal de lo que ocurre en la región. Que todas esas conductas criminales, algunas disfrazadas de movimientos políticos o de reivindicaciones del pueblo indígena, repercuten aquí y se transforman en los tristes y aterradores hechos que se presentan en los barrios caleños, donde hasta el río Cauca es usado por los criminales para sus propósitos.



Esa es la realidad que no podemos esconder. Y no nos engañemos: el problema ya no es de Cali sino de la Nación que debe atender como corresponde la violencia del suroccidente colombiano. Y no se resuelve ignorándolo o dando a entender que somos la ciudad más próspera, mientras la barbarie se ensaña contra nuestra gente.



Sigue en Twitter @LuguireG