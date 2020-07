La antipolítica

Luis Guillermo Restrepo Satizábal

Consiga alguien que tenga carisma y facilidad de expresión que hable mal de todo, condene el establecimiento, mienta por principio y llegue a los instintos más primarios de la gente. Así podrá ganar las elecciones en la democracia que se basa en la buena fe, o podrá sostener su régimen, basado en el rencor y el desprestigio de la política y los políticos tradicionales.



Ah, y aproveche a los medios de comunicación para que difundan su mensaje bajo los argumentos del equilibrio ‘periodístico’. O desafíe a los periódicos y emisoras llevándolos a que le contesten, lo investiguen, lo critiquen y lo demanden, lo que también terminará dándole primera plana a su aspiración.



Es lo que ha pasado en Estados Unidos en las últimas dos campañas presidenciales. Descubierto como candidato por el maestro de la política negra o antipolítica, Roger Stone, Donald Trump se tomó el escenario con su cinismo y falta de escrúpulos. Y usó a los medios de comunicación más poderosos que lo volvieron protagonista diario, lo que le garantizó una audiencia construida en millones de centímetros y de minutos dedicados a mostrar el oscuro y aborrecible pasado de quien es un gran comunicador.



Se produjeron tres fenómenos: el primero, el impulso a un candidato que es cualquier cosa menos un político tradicional que cautiva votantes con mensajes de un buen ciudadano. El segundo, la imagen de un hombre capaz de hacer cualquier cosa, frente a una candidata desgastada, exponente de un establecimiento caduco.



Y el tercero, que esos medios recuperaron la audiencia y los suscriptores que habían perdido a causa de una política tediosa y unas propuestas gastadas que no conmueven. ¿Cómo iban a perder esa oportunidad de salvarse de su inminente quiebra?



Trump revivió el lema de Richard Nixon y de Ronald Reagan, “Make América Great Again”, creado por Stone. Y le echó mano al racismo inspirado por Steve Bannon, otro tenebroso sujeto que incluyó la manipulación de las redes sociales y la alianza con los rusos. Esa mezcla aprovechó el absurdo y complejo sistema electoral gringo y produjo un triunfo impensado.



Durante cuatro años, Trump ha estado en campaña usando o abusando de sus poderes como presidente de los Estados Unidos. Le basta estar contra la corriente y sabe que hasta los libros que escriben contra él su sobrina o sus asesores son los mejores vehículos para su reelección.

Ahora está metido en la grande por subestimar al coronavirus que ha matado ciento cincuenta mil estadounidenses. Según las encuestas, el demócrata Joe Biden que no dice nada y es llevado en andas por la gran prensa empeñada en la misma estrategia de desprestigio que llevó a Trump a la presidencia, le lleva 15 puntos.



Y mientras deja en duda su acatamiento de un resultado adverso a su reelección, Trump usa las fuerzas de seguridad federales bajo el lema de hacer respetar la ley y el orden en Portland o en Chicago, o donde quiera que haya gobernadores y alcaldes demócratas. Al estilo de Maduro, o de los Castro en Cuba o de Ortega en Nicaragua, aplica la violencia para radicalizar la opinión, asegurar sus adeptos y destruir a sus opositores.



De nuevo, las encuestas dan por derrotado a Trump. Lo mismo que hace cuatro años. Quienes así piensan no conocen esa América profunda que manipula Stone, el genio de la antipolítica que fabrica triunfos con la maledicencia, el cinismo y una democracia desgastada por un establecimiento confundido.



Nota: Cualquier parecido con Gustavo Petro y Colombia es coincidencia.



