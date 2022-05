Hoy somos mejores

Mayo 01, 2022 - 06:55 a. m.

2022-05-01

Por:

Luis Guillermo Restrepo Satizábal

Trataron de destruir nuestra ciudad. Nos bloquearon, incendiaron el MÍO, sus estaciones, muchos bancos, supermercados. Tumbaron la estatua de Belalcázar patrocinados por la indolencia de un alcalde que aplazó el toque de queda hasta que los que atacaron la ciudad cumplieron su objetivo.



Durante dos meses nos condenaron a la escasez, al miedo y a la intranquilidad que significa el tener sus espacios públicos invadidos y destruidos. O a las balaceras que se escuchaban en varios puntos de Cali, mientras los policías y soldados hacían lo imposible para detener la orgía de violencia que les habían recetado a la capital vallecaucana y al departamento.



La consigna era deslegitimar el ejercicio de la autoridad mientras bandas bien organizadas se tomaron los accesos, arrasaron las bombas de gasolina y trataron de explotar las terminales de Ecopetrol en Yumbo. Entre tanto, los ingenios azucareros cerraron, las empresas avícolas fueron bloqueadas y miles de pollos murieron por la falta de alimentos.



El acceso a Buenaventura, donde están los puertos más importantes de Colombia, fue bloqueado. Las balaceras eran el pan diario, la escasez parecía ser la consigna y se supo que por los alrededores de Cali andaban cuadrillas del Eln cuyas avanzadas dentro de la ciudad eran notorias y las vías principales del Valle experimentaban el bloqueo y el acoso de grupos que buscaban sembrar el caos.



Durante dos meses, Cali debió padecer la palabrería vana de un alcalde que se empeñó en vender la idea de un “estallido social”, impulsando la voz que rebautizó como “Puerto Resistencia” a Puerto Rellena y de “primera línea” lo que fue una mezcla de personas que querían protestar al lado de la delincuencia pagada y alimentada con bombas y explosivos.

Todo ello fue amplificado por quienes desde los medios de Bogotá se empeñaban en mostrar a los empresarios vallecaucanos como latifundistas, explotadores y esclavistas.



Hasta que el Gobierno Nacional actuó al fin con decisión y la Fuerza Pública retomó el control de la región. Fueron más de sesenta días en los cuales nos aplicaron la receta del odio y la violencia de la cual aún no nos recuperamos, mientras los escándalos de corrupción y mal gobierno que han explotado en el CAM siguen ahí, impunes y a la espera de justicia.



En medio de esa locura, los empresarios que fueron calificados como explotadores y esclavistas se unieron para dar ejemplo de solidaridad y responsabilidad. Y desde las universidades y con el compromiso de muchas personas, se empezó una movilización silenciosa para buscar la reconciliación a través del diálogo franco entre los que no se conocen y buscan respuestas. Fue la respuesta al intento por fracturar la sociedad mediante el estallido de la violencia y la irracionalidad que se tomó la capital vallecaucana.



Hoy puede decirse que el Valle y Cali están saliendo adelante del desastre que les recetaron hace un año, gracias al tesón y la decisión de sus ciudadanos. Aunque falta mucho y la reconstrucción de la ciudad camina tan lento como lo quiere el alcalde Ospina, los caleños seguimos buscando las salidas y el liderazgo que requerimos, con la decisión que nos permita superar el desastre que nos recetaron quienes usaron la protesta social para explotar el odio.



Hoy, un año después, los vallecaucanos y caleños somos mejores y el terror no triunfó. Seguimos adelante, dejando atrás la zozobra con la cual pretendieron doblegarnos.



Sigue en Twitter @LuguireG