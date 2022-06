Junio 04, 2022 - 11:55 p. m.

2022-06-04

Por:

Luis Guillermo Restrepo Satizábal

Camino a la segunda vuelta que elegirá por fin su presidente, los colombianos están en la última etapa de lo que puede ser el cambio institucional más profundo de los últimos cincuenta años. Tendrán que escoger entre la figura sorprendente de Rodolfo Hernández y la de Gustavo Petro, quien lleva doce años como candidato y treinta o más como protagonista del acontecer político y de orden público.



Eran muy pocos los que se esperaban ese final. En casi todas las cuentas y durante los últimos dos meses, Federico Gutiérrez aparecía como el más seguro competidor de quien era la cabeza de una larga campaña y cuyo método está basado en ahondar las divisiones, en lanzar amenazas y atemorizar con sus consignas populistas que cautivaron a muchos. Mientras Federico tenía una campaña plana sin sorpresas ni entusiasmos y basada en su apodo ‘Fico’, Petro despertaba el fervor de sus seguidores, quienes ven en él el ímpetu del exguerrillero capaz de derrotar un establecimiento decadente e imposible de cambiar.



De pronto apareció el respaldo al ingeniero Hernández, el exalcade de Bucaramanga, el desconocido en la política, el provinciano objeto de burla de los comentaristas bogotanos. El que hablaba de todo a su estilo y se comprometió a acabar la corrupción, la peor enfermedad de la democracia colombiana, el que ofrecía quitarle el poder al clientelismo que se adueñó del Estado.



Y el ingeniero se quedó con los indecisos al llenar el vacío que dejaba la campaña de Gutiérrez, sin mística y con discurso que solo ofrecía más de lo mismo. Y metió el batacazo del siglo porque sintonizó ese país silencioso que no es revolucionario, que no es amante de las revoluciones, que no come cuento con la lucha de clases ni con la explotación de los pobres y los necesitados para conseguir votos.



En quince días, los colombianos elegiremos entre Petro y todo lo que significan sus amenazas y sus alianzas con doña Piedad Córdoba, con Roy Barreras y Armando Benedetti, con lo más preclaro del santismo, con el alcalde Ospina que ordenó a sus empleados votar por él, con la corrupción que lo rodea y los promotores de bloqueos a Cali y al Valle, con los que se tomaron las universidades e imponen ‘asambleas permanentes’ para apoyar a su jefe, el más claro ejemplo del totalitarismo antidemocrático. Todo allí vale porque puede ser la última de quien pretende dividir a Colombia con las palabras paz y amor a flor de labios.



Al otro lado estará Rodolfo Hernández, el irreverente, el obsesivo anticorrupción, el que derrotó la política tradicional, el provinciano del que ya no se burlan tanto los comentaristas capitalinos. A donde el Ingeniero están llegando los que por ahora son incapaces de negociar con Petro, los que quieren salvar los muebles de un establecimiento estremecido por la voluntad de cambio que los votantes expresaron en las urnas el pasado domingo.



Y en la trastienda están, sonrientes aunque en apariencia derrotados, los amos del clientelismo. Como cada cuatro años, saben que el fervor democrático termina el próximo 19 y sigue su turno; que cualquiera que sea tendrá que negociar con ellos. Y como ya está elegido el congreso con menos de la mitad de la votación, aguardan con tranquilidad a su contraparte, el nuevo presidente de la República.



Entonces se sabrá lo que nos espera. Qué cambios, qué se negociará y qué de tantas promesas se convierten en realidad. Es el túnel de una democracia que necesita oxígeno con desespero.

​

​Sigue en Twitter @LuguireG