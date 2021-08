El roto de Emcali 2

Agosto 15, 2021 - 06:55 a. m.

2021-08-15

Por:

Luis Guillermo Restrepo Satizábal

Recibí una carta del secretario general de Emcali en la cual solicita aclarar lo expresado en la columna ‘El roto de Emcali’ publicada el pasado 18 de julio. Ante su extensión, que hace imposible publicarla en este espacio, debo hacer referencia a algunos de sus conceptos, advirtiendo que se puede ver hoy en su totalidad en www.elpais.com.co.



Voy a referirme a dos puntos, la clave del asunto. Dice el funcionario: “El Convenio Marco Suscrito entre la Secretaría de Infraestructura y Empresas Municipales de Cali, EMCALI, tiene por objeto aunar esfuerzos entre las dos entidades para el desarrollo del plan Bicentenario de las vías a cargo de la Secretaría de Infraestructura en el marco del Plan de Desarrollo, siempre y cuando las obras involucren las redes de acueducto y alcantarillado de EMCALI”.



Pero eso no es lo que dice el convenio entre Emcali y el Municipio. Lo cito textualmente: “CLÁUSULA PRIMERA - OBJETO: Aunar esfuerzos entre LA SECRETARIA y EMCALI para el desarrollo del plan bicentenario de las vías a cargo de la secretaria de infraestructura, en el marco del Plan de desarrollo 2020-2023 ‘Cali, unida por la vida’”. Es decir, el secretario le agregó aquello de “siempre y cuando las obras involucren las redes de acueducto y alcantarillado de Emcali”.



Allí está claro lo que pretendían hacer con el bendito convenio interadministrativo. Otra cosa es que, ante la denuncia de la concejal Diana Rojas y lo que los informes de prensa y las columnas de opinión hayan revelado y comentado, Emcali se esté desmontando del entramado mediante el cual iban a contratar los $188.000 millones, como lo da a entender el funcionario en su misiva.



Es claro que Emcali debe reparar las vías que intervenga para instalar o reparar las redes de servicio público a su cargo, algo que no hace a pesar de innumerables denuncias y demandas. Otra cosa es que ahora pretendan adjudicarles a administraciones anteriores esa costumbre de dañar y no reparar que causa las demandas.



En otro aparte, el secretario afirma: “La actualización del objeto social de EMCALI no significa que pueda hacer vías. No. Es una interpretación errónea y mal intencionada”.



Al respecto debo aclararle al remitente que en ninguna parte de la columna he dicho que Emcali va a “hacer vías”. Lo que sí he reiterado es que las va a contratar, lo que es peor, pues con ello el municipio evade la obligación de realizar una licitación pública y no a través de Emcali, como pretenden, o pretendían hacer con el convenio.



‘El roto de Emcali’ no se refiere a los contratos para reparar vías dañadas como consecuencia de problemas en las redes. Dice: “es una obra de filigrana construida hace un año y ya está en pleno desarrollo para manejar la contratación de $188.000 millones dirigidos a reconstruir la malla vial, lo que debería ejecutarse a través del gobierno municipal y aplicando los criterios de contratación que ordena la ley”.



¿Qué objetivo tenía ampliar el objeto social de una empresa suficientemente encartada con lo que hasta ahora le corresponde? ¿Por qué tanta presteza para firmar el convenio interadministrativo con el Municipio que le cedía a Emcali y hasta el 2022 la contratación del plan vial Bicentenario por $188.000 millones que nadie sabe qué obras comprende?



Misterio. Y nadie, ni la carta del secretario de Emcali que pueden leer a continuación, lo aclara.



Ese es el roto 2.