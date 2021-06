El paro inútil

Junio 06, 2021 - 06:55 a. m.

2021-06-06

Por:

Luis Guillermo Restrepo Satizábal

Treinta y nueve días después de iniciado y tras decenas de muertos, los colombianos muestran su tedio y su rechazo al paro nacional que promovieron Fecode, los aliados de su central obrera y el error de una reforma tributaria que desató el rechazo general. Hoy, lo que queda es una violencia que aprovecha la protesta social frustrada por quienes han manipulado la inconformidad contra lo que ocurre en Colombia.



Aunque solo de nombre, el paro sigue ahí porque el sindicato de maestros y profesores, empleados públicos como la inmensa mayoría de los afiliados a la CUT, la CGT y casi todo el sindicalismo colombiano, se empeñan en mantenerlo. Entre tanto, los trabajadores, empleados formales e informales, los emprendedores y las pequeñas, medianas y grandes empresas están paralizados ante las amenazas del vandalismo y del terror contra cualquiera que trate de trabajar.



El argumento ahora ya no es la reforma tributaria que se cayó, ni la de la salud que también se hundió, ni la educación universitaria gratuita que ya fue decretada sin necesidad de paro. El asunto es deslegitimar al Estado, acorralar a un gobierno para tratar de tumbarlo, y descalificar las acciones legales contra la violencia que aprovecha las movilizaciones. Es decir, sembrar el miedo como argumento para conseguir un respaldo que no lo han logrado y cada vez está más lejano.



Por supuesto, a su lado están esas minorías políticas que han perdido siempre porque nunca han querido desvincular la izquierda de la violencia en Colombia, y ahora parecen ser las mayorías a partir de usar las redes sociales con eficacia y la no disimulada tendencia ideológica de muchísimos periodistas. Y los medios de comunicación que encuentran en el desorden y en sus protagonistas la manera de llenar sus espacios y producir utilidad, aunque los perjudicados sean sus clientes, excepto Fecode su nuevo mejor amigo en la pauta diaria.



Para demostrar su poder, los dueños del paro se han gastado cinco semanas en negociar un preacuerdo para negociar un acuerdo. Y realizan marchas cada vez más escuálidas a las cuales invitan maromeros y músicos para mostrar alegría y cercanía con los colombianos. Pero éstos se alejan y de manera silenciosa vuelven a sus trabajos, ocasionando la peor derrota a los sindicatos compuestos por empleados públicos.



Pero detrás de eso aún subsisten los peores ejercicios de anarquía y terrorismo en Cali, patrocinados por un alcalde al cual ya no respalda el 80% de los caleños. Legalizados y manipulados por un decreto, o mejor una alcaldada, y bendecidos por el Arzobispo de la parroquia que siembra el odio de clases, esos personajes, algunos jóvenes bien intencionados, mantienen bloqueos y se disfrazan al estilo de la ‘primera línea’ de las protestas en Chile.



Sin embargo, no tienen a quién combatir ni reciben el favor popular. Y quienes bloquean las calles, apoyados en el decreto 304 de 2021 del alcalde Ospina, son rechazados por sus comunidades ante el secuestro, el desabastecimiento y el miedo a los cuales pretenden condenarlas.

Además, sus esfuerzos se desvanecen con las capturas de quienes financian esos bloqueos.



Todo indica que el paro languidece luego de causar perjuicios, zozobra, muerte y destrucción. Fue un paro inútil y depredador en el cual se perdió la oportunidad para canalizar el descontento. Ahora, sus autores y promotores deben responderle a Colombia por el daño que causaron.

​Sigue en Twitter @LuguireG