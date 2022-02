El Pacto con el diablo

Febrero 27, 2022 - 06:55 a. m.

2022-02-27

Por:

Luis Guillermo Restrepo Satizábal

Volvió Piedad. Y en su lista, la que han denominado el Pacto Histórico, estará acompañada de don Roys Barreras que se aseguró la presencia de su exesposa, Gloria Arizabaleta, en la Cámara de Representantes por el Valle, además de don ‘Álex’ López el dueño de Sintraemcali.



Piedad, o Teodora Bolívar, o Teo, o como quieran llamarla en el bajo mundo de ‘Raúl Reyes’, ‘Timochenko’, ‘Jojoy’, ‘Tirofijo’ y demás criminales de lesa humanidad, va camino a reunirse con los diez congresistas que le dieron a las Farc en La Habana. Allí, en el Senado del cual estuvo a nombre del Partido Liberal, tendrá la oportunidad de contar cómo manipuló a los secuestrados para su beneficio y el de su mompa Hugo Chávez, si la eligen.



Ahora puede llegar en una coalición comandada por Armando Benedetti, Roys Barreras, Petro, Bolívar el que no paga sus deudas y financia las primeras líneas, López y demás joyas del odio que como el alcalde de Cali usan los corazoncitos y las palabras paz y amor para mostrarse como los adalides de la decencia. Ellos aprovechan la decadencia en que cayó la política colombiana convertida en un negocio que eliminó los partidos para que no estorbaran sus negocios.



A su lado estará Roys, en su quinto partido desde que se lanzó por el Liberal y ganó una curul en la Cámara por pocos votos. Después fue de Cambio Radical, después le juró amor eterno a Álvaro Uribe a quien escogió como padrino de su enésimo matrimonio y le entregaron el poder sobre tajadas de la salud como Caprecom. Y después se fue al Partido de la U, se convirtió en el escudero de Juan Manuel Santos, manipuló la nómina y los contratos de la Esap, partido del cual fue expulsado con Benedetti por todas sus maturrangas. Entonces llegaron ambos donde Petro, demostrando que el fundador del Pacto es poseedor de la moral de la mata de mora.



La cereza del pastel que fabricó el peor alcalde en la historia de Bogotá, es Piedad Córdoba. O Teodora, la que manipuló a los secuestrados que las Farc tenían pudriéndose en sus campos de concentración en las selvas. La amiga y socia de Alex Saab, la de los entuertos en Ecuador, la que fue muy cercana colaboradora de ‘Iván Márquez’, la que la Corte Suprema declaró inocente porque a sus mayorías no les interesó revisar los computadores de ‘Reyes’, el segundo de las Farc y cabecilla de la peor máquina de terror de nuestra historia.



Esos y otros personajes de similar catadura pueden llegar al Congreso si la gente no vota a conciencia, lo que preparará el camino para la presidencia de su jefe. Si la indiferencia de los posibles electores, en muchos casos explicable y justificada, les abre la puerta. Y si los electores no se toman el trabajo de mirar las decenas de opciones que representan personas honestas y empeñadas en rescatar la política del lodazal en que está atrapada por las mafias, las curules regaladas, la compra de votos y las manipulaciones en la Registraduría.



Porque hay muchos que no compran votos ni tienen maquinarias y tratan de persuadir a la gente sin recurrir a la trampa, porque este momento es crucial para evitar que la democracia sea secuestrada por personajes tenebrosos como Piedad y compañía, o como el clientelismo que la destruye. Esos que llegan contra las maquinarias y el populismo destructor.



Ojalá, el 13 de marzo los electores tengan en cuenta que el pacto histórico de Petro parece hecho con el diablo para definir sus listas al Congreso.



Sigue en Twitter @LuguireG