El otro monstruo

Enero 17, 2021 - 06:55 a. m. 2021-01-17 Por: Luis Guillermo Restrepo Satizábal

Al lado del peligro de Trump como el gobernante que pasó por encima de la ley en la nación más poderosa del planeta están los gigantes de la tecnología que acumulan el poder más peligroso en la historia de la humanidad. Es la comunicación de miles de millones de personas a quienes le capturan sus datos, los venden y los espían con la disculpa de prestarle un servicio del cual deben estar agradecidos.



Donald Trump fue presidente de los Estados Unidos gracias al fabuloso negocio de lo que denominan redes sociales, eufemismo que esconde lo que es el veneno que contamina la tecnología. Con la disculpa de ofrecer un servicio sin costo aparente, sedujeron a la humanidad y con la posibilidad de comunicarse, de construir personajes falsos, de usar el y a chisme, de la publicación de fotos, de ofrecer una forma distinta de existir a través de una redes en las cuales se mueve el mundo moderno.



Pero detrás de ello crearon un monstruo que se apodera de los datos de la gente y los convierte en un negocio que los ofrece a los anunciantes, a los negocios legítimos e ilegítimos, a los manipuladores, a cualquiera que pague por ellos. A quienes quieran usar esas redes para hacer la política del odio, a quien pretenda crear el mundo de la mentira, a quien quiera vender alguna cosa en cualquier parte del planeta.



La estrella de ese mundo oscuro donde el ciudadano debe entregar su intimidad o no existe, es, o era, Trump. Ochenta y cinco millones de seguidores en Twitter, no sé cuántos en Facebook, en YouTube, en Instagram, de visitas y consultas en Google, les sirvieron a sus dueños para crecer sus redes, sin importarles lo que allí se cocinaba, ni más ni menos que el espacio para conspirar contra la democracia que protege las ambiciones de sus propietarios.



Y le permitieron elegirse a través de la hábil manipulación de los usuarios. Le vendieron una fenomenal base de datos para que la manipulara a su antojo y creara la imagen de un personaje antiestablecimiento. Como lo hacen con los millones de personajes que viven en las redes con la mentira, la maledicencia, el submundo de las noticias falsas, al presidente de los Estados Unidos lo dejaron hacer lo que quisiera, empezando por la desinformación descarada y la infamia como argumento.



Ahora lo echan como a un perro cuando termina su periodo. Ya no les es útil, está indefenso y les sirve para demostrar su poder. Lo enmudecieron mientras se va descubriendo que la toma del Congreso gringo fue posible por las redes sociales que ellos manejan. Allí sembró el odio durante cinco años, aprovechó la permisividad para crear los grupos que asaltaron el centro del poder en una democracia parlamentaria. Esas empresas le dieron el espacio para convocar la conspiración que mantendría a Trump como el Maduro de los Estados Unidos, aprovechando las debilidades de la democracia que gobierna la primera potencia del mundo.



Trump cayó y esas redes siguen usando su poder. Y al lado de los servicios que son ya necesarios, continúan permitiendo la basura, el odio y la desinformación. Son los amos de la comunicación que explotan a sus usuarios con la disculpa de ofrecerles servicios ya imprescindibles, en medio de una ambición de riqueza y poder que no conoce límites.



Ciencia ficción, realismo mágico, surrealismo, lo que usted quiera. Es el monstruo que se ha ido creando al entregarle a unos pocos el derecho a la libertad de expresión y comunicación, los fundamentos de la sociedad moderna.



Sigue en Twitter @LuguireG