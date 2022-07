El neopetrismo al poder

Julio 16, 2022 - 11:55 p. m.

2022-07-16

Por:

Luis Guillermo Restrepo Satizábal

El próximo miércoles se inicia la faena verdadera. Es la fecha en la cual empieza a concretarse en el Congreso el triunfo de Gustavo Petro, lo que da vida a la criatura que ha surgido con la suma atropellada de casi todo el clientelismo tradicional a la causa de quien fue elegido en el proceso más largo y complejo de la historia.



La llegada de Petro significará la respuesta al pedido de cambio que aglutinó a los once millones doscientos cincuenta mil votantes que lo acompañaron. No es lo mismo en el Legislativo, donde el clientelismo eligió la mayoría, claro está, mediante sus tradicionales mañas, y con excepción de la mitad o menos de los congresistas del Pacto, está de acuerdo con que el camaleón Roys Barreras, veterano de por lo menos cuatro transfuguismos, sea el presidente del Congreso.



Una vez se cumplan los rituales de nuestra desvencijada democracia, empezará a concretarse la llegada de las huestes que acompañan al nuevo presidente. Se sabrá por ejemplo si lo que se viene es el cambio que piden los colombianos o si lo que llega es la revolución que asusta a todos quienes tienen algo y temen por lo que pueda pasar.



Pero, ante todo, el miércoles se sabrá si triunfa el neopetrismo, el de Roys, de Benedetti, el del partido de la U, el del Liberal, el del Conservador cuyo presidente es “petrista de toda la vida”, o del Partido Verde que aún no sabe cómo subsistir en medio de tanto arribismo. O si se impone la línea dura de la izquierda encabezada por los Iván Cepeda, los Alexánder López, los Gustavo Bolívar, María José Pizarro y todos aquellos que claman por la revolución.



Así, el 20 de julio empezará a caminar el nuevo Frankenstein que tiene en el cerebro neuronas neoliberales como Rudolf Hommes, en su corazón a César Gaviria, en sus extremidades el apoyo de personajes como ‘Iván Márquez’ si aún sigue vivo, y en su riñón, sus vísceras y su aparato digestivo a lo más consumado del clientelismo y la corrupción. Difícil sí que tenga hígado, organismo que evita la muerte por envenenamiento, puesto que la mayoría que maneja el Congreso tendría que renunciar a la corrupción que la alimenta y se ha reproducido y protegido durante décadas de los intentos por limpiar el Estado de los vicios y los bandidos que lo secan.



Entonces se empezará a saber si Petro puede manejar el engendro. Si podrá conciliar el filibusterismo de Barreras y Benedetti con el ánimo revolucionario de la izquierda que tiene en su vicepresidenta Francia Márquez a su gran cuota en el gobierno. Y si su populismo puede cumplir con las promesas de cambio, no de revolución, que originaron el viraje más importante de la política colombiana en los últimos sesenta años.



Lo que está claro es que en las entrañas de ese Frankenstein ya está alojado el monstruo del clientelismo que manipula el Estado sin importar quién sea el presidente y ha impedido las reformas para salvar la democracia. El que en cualquier momento puede abandonarlo, si no le dan el poder que exige para defender sus propiedades. Ese que siempre se queda con los órganos de control para proteger los vicios que lo mantienen con vida.



El miércoles será el día de la quema. Entonces se verá el color del humo que salga del Congreso, lo que aumentará las inquietudes sobre lo que viene o le devolverá la tranquilidad a un país que quiere el cambio y no la revolución que muchos temen.



Y Petro tendrá la palabra.



