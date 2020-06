El leviatán

Junio 28, 2020 - 06:55 a. m. 2020-06-28 Por: Luis Guillermo Restrepo Satizábal

Si pagaran las 22.000 multas que se han impuesto por causa del coronavirus en Colombia, se recaudarían $22.500 millones de pesos. Si no se hubieran producido las más de 22.000 rumbas que fueron desactivadas por la Policía Nacional en las últimas dos semanas tendríamos menos contagios, mayor apertura para generar más empleo y más normalidad.



Y así, las cuentas pueden ser interminables sobre qué hubiera sucedido si continuamos con la disciplina social que aplicamos con rigor hasta la mitad de mayo. Entonces teníamos unos niveles de contagio que hacían pensar en que habíamos aprendido eso de la disciplina social como herramienta eficaz para evitar la tragedia.



Lo que hemos descubierto es que la motivación de esa sorprendente disciplina era el miedo. Miedo al enemigo desconocido que se veía en los pocos ojos que se encontraban en las calles. Miedo con intención política que al magnificarse convirtió en protagonistas a quienes como la alcaldesa de Bogotá gritaban la llegada del leviatán, el monstruo descrito en la Biblia como la representación del demonio, cuyo aliado aquí era, cómo no, la falta de autoridad del Presidente de la República.



Con el tiempo, el encierro se convirtió en un problema mayor en los centros urbanos porque acabó con la normalidad del trabajo, del diálogo, de la libertad de salir, de viajar. Y ese miedo empezó a transformarse en hastío que en muchas partes de este país lleno de apariencias y con una realidad subterránea empezó a manifestarse con el ruido y el desorden, símbolo de la rebelión contra algo que no parece tener final ni remedio próximo, que según dicen llegó para quedarse y contra el cual no parece haber nada qué hacer.



Entonces empezó a diluirse esa figura providencial que desde la alcaldía de la capital iba a derrotar el leviatán, siempre que el Presidente la dejara mandar como a ella le gusta. Pero el virus fue creciendo, y en lugar de hacer lo que se debía, crear conciencia y enseñar a la gente a convivir con él hasta que se encontrara la vacuna, cambiaron de miedo.



Lo pasaron al miedo de la falta de respiradores que siempre existe, a las UCI y a la sanción mediante normas para resolver todos los problemas.

Es decir, el fetichismo jurídico. Así como se inventaron la cadena perpetua para violadores de niños, lo que no servirá para acabar con las violaciones, echaron mano de las prohibiciones, de las multas, de la ley seca, del toque de queda, medida extrema que autoriza al Estado a restringir al máximo las libertades de los ciudadanos.



¿Qué pasó? Que se produjeron más de cincuenta mil fiestas en todo el país durante las últimas tres semanas. Que se expidieron veintidós mil multas que nadie va a pagar. Que el día sin IVA fue una burla a todas esas prohibiciones. Que Bogotá, el santuario del miedo difundido por su alcaldesa, encabezó con 530 rumbas en un día esa fiesta monumental, la rebelión que convierte en letra muerta las prohibiciones, mientras la Policía es impotente para contener esa reacción pues le queda imposible usar la fuerza contra quienes apenas son infractores y no delincuentes.



Hastío versus disciplina. Rumba y desobediencia versus miedo. Que sea lo que Dios quiera. Y el contagio inevitable sigue creciendo mientras el Estado agota las herramientas y la creatividad para obligar a los colombianos a quedarse de manera indefinida en sus casas, el aislamiento como la manera más eficaz y obvia de limitar, no impedir, la inexorable ampliación del contagio.



¿Qué sigue?



