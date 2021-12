El interrogatorio

Diciembre 05, 2021 - 06:55 a. m.

2021-12-05

Por:

Luis Guillermo Restrepo Satizábal

Obedeciendo las órdenes oficiales, acudí a ponerme la tercera dosis de la vacuna contra el Covid-19. Y me sorprendieron con un cuestionario que aún me tiene pensando.



Lo primero que debo reconocer es la calidad y prontitud de la atención que me brindaron en el centro de vacunación ubicado en los sótanos de la plazoleta Jairo Varela. Como lo hicieron en el estadio Pascual Guerrero donde me suministraron las dos primeras dosis, en la de la plazoleta manejada por la Red de Salud del Norte obtuve un excelente trato, confirmando la calidad y la efectividad del programa de vacunación en Cali.



Todo bien hasta ahí. Lo que siguió fue la reacción a la vacuna, la Moderna. Aunque a casi nadie le produce indisposición alguna, este cristiano sufrió por 24 horas las maluqueras: fiebre, dolor en el cuerpo, evacuación y la invocación al Santísimo pues en un momento parecía la hora llegada.



Llamé entonces a un médico amigo quien me contestó de manera lapidaria: “¿Qué espera usted, joven? Si lo que hicieron fue inocularle el animal. De manera que tome dolex, agua, y aguante que eso se le pasa rápido”. Obediente como soy, seguí al pie de la letra la receta, y aquí estoy, estimulado por la calificación de joven con la cual el médico adornó el regaño.



Lo que me sorprendió fue el formato de registro de usuarios que uno debe diligenciar. Y no tanto porque haya que cumplir con un trámite necesario para consolidar la estadística que demuestran el liderazgo y el cumplimiento de un programa vital para protegernos a todos del mortal enemigo descendiente de los murciélagos que apareció hace dos años y aún ronda en las calles, amenazando nuestras vidas.



Las preguntas normales, como el nombre, los apellidos, fecha y lugar de nacimiento, fecha de expedición de la cédula, no tuvieron problema, aunque, debo reconocerlo, tuve que sacar la cédula pues ya falla la memoria.



De pronto, diga sí o no: ¿Es usted discapacitado? ¿Es desplazado?

¿Estudia actualmente? ¿Es víctima del conflicto armado? ¡Cáspita!, pensé. Víctima del conflicto armado soy como todos los colombianos.

Desplazado, depende. Si estudio, creo que todos los días, Discapacitado, claro, pues a mi edad al que le llegue la mañana y no le duele nada, ¡está muerto! “¡Cómo de entre mis manos te resbalas! ¡Oh, cómo te deslizas, edad mía! ¡Qué mudos pasos traes, oh, muerte fría, pues con callado pie todo lo igualas!” dijo el inmortal Francisco de Quevedo hace quinientos años.



Con inquietudes ya, acometí el resto del interrogatorio: “Pertenencia ética: Indígena, Rom o Gitano, Afrocolombiano, Raizal, Palenquero de San Basilio o Ninguno”. ¿Qué contesto? Nadie puede decir que es mestizo porque no hay casilla. Y marcar ‘ninguno’ es decir no existo.

¡Qué lío!



Y luego, la orientación sexual. ¿Es usted Homosexual, Bisexual, Transexual, Intersexual, Heterosexual u Otro? Me pregunté entonces qué será intersexual, o a qué se refieren con otro.



Las dudas me aparecieron, no sin imaginarme las intenciones de quien hizo el cuestionario. ¿Qué tiene que ver que uno sea desplazado o sus gustos sexuales con el covid? ¿Qué raza es ‘Palenquero de San Basilio’? Y, ¿qué pasa si uno marca ‘ninguno’ a la pertenencia étnica, u ‘otro’ a la orientación sexual?



Obediente como soy, contesté todas las preguntas para no dificultar la vacuna. Sin embargo, no pude dejar de pensar para que carajos le hacen ese interrogatorio si uno va es a que lo vacunen.

​Sigue en Twitter @LuguireG