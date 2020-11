El disco rayado

Noviembre 01, 2020 - 06:55 a. m. 2020-11-01 Por: Luis Guillermo Restrepo Satizábal

Si la suerte, la divina providencia y todos los santos no nos acompañan, en los próximos meses tendremos que padecer dos referendos. Qué digo: son tres con el que un perilustre, prístino y pulquérrimo senador nacido en estas tierras y apoyado por el clientelismo caleño pretende revocar el mandato del presidente Iván Duque.



El primero es el anunciado por el expresidente y jefe del Centro Democrático, Álvaro Uribe, quien además de alertar sobre el “22” quiere revivir el referendo que convocó como presidente en el 2004. Que se reduzca el Senado, que se acabe la Justicia Especial de Paz, que se acabe la vagabundería de las contralorías municipales y departamentales frente a cuyos ojos se roban muchos de los cincuenta billones de pesos con los cuales se queda la corrupción encabezada por el partido de los contratistas, bautizado así por el excontralor Edgardo Maya.



Luego apareció el senador que nadie sabe si es o no de cambio Radical, Rodrigo Lara Restrepo. Otro referendo para crear “renta básica para los más pobres, extensión del subsidio a la nómina de las microempresas, alivios a los deudores del Icetex y prohibición de sesiones virtuales en el Congreso”. Es decir, populismo a la lata aprovechando el ruido que causó Uribe, nada extraño en quien se ha destacado por sus iniciativas estridentes que conducen a la nada y quedan en nada, salvo en las entrevistas que le hacen las emisoras.



Pero hay otro de quien quiere pasar a la historia como el reformador de las instituciones. Se trata de don Roy Barreras, senador tránsfuga de cinco partidos y empeñado en montar otro. Figura de primer orden en escándalos como los de la manipulación de la salud, de Caprecom o de los dineros de la Paz y, ahora último, de la contratación en la Escuela Superior de Administración Pública, Esap. Ese tránsfuga por excelencia llamará a un referendo para destituir al Presidente de la República.



Esa fue su última contribución antes de abandonar el partido de la U, fundado por sus antiguos jefes, Álvaro Uribe y Juan Manuel Santos. Y es el principio oficial de su carrera hacia la presidencia, basada ante todo en acusar a Uribe, en insultar a Uribe, en pelear con Uribe quien, entre otras cosas, es padrino de su último matrimonio con una caleña muy bien ubicada por cierto en la Fiscalía General de la Nación.



Detrás de eso estará el senador Iván Cepeda, con su mirada tenebrosa, gran enemigo del expresidente Uribe y poderoso manipulador de algunos sectores de la justicia colombiana. Él no quiere que nada cambie, que la Justicia está muy bien como está, que condenen a Uribe, que persigan a Uribe, que vuelvan a encanar a Uribe, que ánimo que el Congreso no hay que reformarlo, que todo eso es populismo de Uribe.



Así, tendremos tres referendos. Uno, el de Uribe, otro que aprovecha la iniciativa de Uribe y el último para destituir al presidente del partido de Uribe y de todos los colombianos. Ninguno saldrá pero todo vale cuando se trata de explotar el nombre de Uribe, para bien o para mal, como lo hacen los jueces e Iván Cepeda.



Quiere ello decir que el Congreso deberá tramitar los tres referendos. Es la manera de tratar los temas nacionales, el esfuerzo para salir de la tragedia social y económica que nos dejan el Covid-19, el narcotráfico y la violencia, los cuales quedarán en segundo plano.



Y todo girará alrededor de lo mismo: Uribe, quién lo quiere y quién lo odia. Un disco rayado que indica el deplorable estancamiento de la política colombiana.



Sigue en Twitter @LuguireG