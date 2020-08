Divide y reinarás

Agosto 30, 2020 - 06:55 a. m. 2020-08-30 Por: Luis Guillermo Restrepo Satizábal

Si hay algo notorio en el doloroso ambiente que la violencia ha creado en el suroccidente colombiano es la debilidad del Estado para enfrentar a los que la causan y para defender a la sociedad de la barbarie. Pero de ahí a calificar como “masacres de Estado” lo que es producto de la delincuencia, hay un trecho muy largo, recorrido sólo por el excelentísimo señor Arzobispo de la Iglesia Católica en Cali.



Aquí está pasando algo muy grave, que no puede reducirse a la retórica bogotana de pedir que se cambie la palabra masacre por “homicidios múltiples”, como lo hizo el presidente Iván Duque en su visita del pasado fin de semana a Llano Verde y a Samaniego en Nariño. Lo que se está produciendo es la embestida de toda la delincuencia imaginable para aprovechar que la región, y gran parte de Cali, estén a merced de todos los males que generan el narcotráfico y la falta de respuestas de las instituciones.



No puede ser que en Tumaco, donde se producen delitos por minuto, sólo exista un juez penal, el cual está dedicado a realizar audiencias para liberar por vencimiento de términos a detenidos por crímenes como el de los tres periodistas ecuatorianos, según lo reveló la Procuraduría General de la Nación. O que se mate a la gente por entrar en un cañaduzal como pasó con los jóvenes asesinados en Llano Verde, con el propósito de sembrar el terror en Samaniego o como venganzas entre los grupos de violencia empezando por el Eln, las facciones de las Farc o los que buscan reconocimientos políticos mientras asesinan a la gente.



Tampoco puede ser aceptable que el norte del Cauca esté al borde de la guerra porque dirigentes de las comunidades indígenas se han aliado con el narcotráfico, las Farc y el Eln, para invadir propiedades de ingenios azucareros o de etnias afrodescendientes, adquiridas con justo título. Es la violación sistemática y descarada del orden jurídico que garantiza la paz, acompañada de terrorismo contra quienes ejercen sus derechos de acuerdo con la Constitución.



Y mucho menos, que Cali se haya convertido en el epicentro donde converge toda esa violencia y ocasiona invasiones y masacres como la de Llano Verde, o los más de seiscientos muertos que van este año en la ciudad. Eso merece el rechazo de quienes como el señor arzobispo Darío Monsalve deben movilizarse para repudiar los crímenes, pedir la unión contra los violentos y exigir la acción del Estado, que falla en sus deberes más no es criminal.



Pero parece que la misión del jerarca de la Iglesia Católica fuera otra. A juzgar por sus trinos y declaraciones donde acusa a las autoridades de genocidas y de hacer terrorismo de Estado, es dividir a la sociedad entre los buenos, los que él considera defensores del pueblo según sus teorías revolucionarias, y los malos, cualquiera que se atreva a disentir de sus acusaciones y apoye las instituciones. Teoría muy lejana de la doctrina de la Iglesia que él representa.



Por supuesto, el ciudadano Monsalve puede pensar lo que se le ocurra, hacer el proselitismo que a bien tenga y defender las organizaciones que él crea convenientes. Pero quien tiene la misión que le han encomendado no está aquí para envenenar a nuestra sociedad.



El Arzobispo de Cali no puede decir, sin responsabilidad alguna, que los asesinatos que cometen la delincuencia común y criminales como el Eln o las Farc, son “Masacres de Estado”. Eso es una declaración que compromete a la Iglesia Católica y debe tener consecuencias.



Sigue en Twitter @LuguireG