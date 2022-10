¡Desplumados!

Octubre 08, 2022 - 11:55 p. m.

2022-10-08

Por:

Luis Guillermo Restrepo Satizábal

Luego del escándalo de los televisores de 47 millones, la pantalla de 750 millones y las sillas de 17 millones, creímos que habíamos llegado al tope, que eso solo pasaba en Cali y que en la Presidencia de la República ahora en manos del Pacto Histórico, era imposible que sucediera algo parecido. Pero nos equivocamos.



Ahora nos encontramos con que el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República que compra lo que se le antoje, que decide qué se necesita en la Casa de Nariño y se asesora de una entidad con nombre rimbombante: Colombia Compra Eficiente. Y que esa empresa recomienda a cualquiera y subcontrata como quiera, al mejor estilo de la Imprenta Departamental del Valle, del Fondo Mixto para la Promoción del Deporte o de la misma Emcali.



Gracias a los periodistas, siempre tan metidos ellos, supimos de una empresa, Polyflex, que es de Dosquebradas Risaralda y tiene sede en una casa de familia en Suba vaya usted a saber por qué. Que no tiene cara de nada pero puede vender televisores de ochenta y cinco pulgadas por cinco millones de pesos más de lo que vale en el mercado, cobijas de pluma de ganso por cuatro millones y fundas para almohadas de quinientos hilos por precios millonarios, al lado de cafeteras, colchones y cuanta cosa le pidan.



Es algo así como el Macys de Nueva York, solo que más pequeño y en un barrio de ladera a media hora de Bogotá D.C. Un modelo de entidad que cobra bastante por la intermediación y contra la cual no pueden pueden competir Éxito, Falabella, Ktronics y cualquiera de las grandes cadenas que pueden dar mejores precios por aquello de sus compras de escala. La diferencia es que nuestra Polyflex está en la lista de Colombia Compra Eficiente que negocia para un Estado que es de nadie.



La diferencia es que el Estado no tiene dueño, y como ha llegado el cambio, hay que satisfacer las demandas de los nuevos inquilinos del poder, los que ordenan las compras. Los que dicen, como el presidente Petro, que esos modestos artículos (televisor de 80 pulgadas, cobijas de pluma de ganso, fundas de 500 hilos, y etcétera, etcétera) son para los empleados del servicio. Que ellos también tienen derecho y que, por favor, no hagan tanta bulla por una miserable comprita de 175 millones de pesos que será cancelada con los impuestos que usted y yo pagamos.



Y que no den lora que llegó el cambio. Para eso contratamos a Nerú, el profesor de baile al cual le pagamos siete millones al mes para que dé clases de salsa a los mismos empleados de la Casa de Nariño que se arroparán con cobijas de plumas de ganso. Y que no pregunten tanto que para eso elegimos al contralor que mandamos a Cali, y a la Procuraduría y, por qué no, a la Fiscalía. Para que hagan lo mismo que han hecho en Cali con las denuncias de corrupción de nuestro fiel alfil Jorge Iván Ospina: nada.



Y entre tanto, que por favor nos aprueben una reforma tributaria de afán y sin chistar, con la cual desplumaremos a los colombianos, quitándoles veinticinco billones o veintidós, o lo que sea. Ese derecho nos lo dio el triunfo en las urnas y punto. Para eso tenemos como partidos de gobierno al partido conservador, al liberal a la U que manejan desde el Valle y tiene tanta experiencia. Con ellos y ellas hemos construido la gran aplanadora que hará lo mismo de siempre.



Como dijo el exministro Juan Carlos Echeverry en un trino: “Esta reforma tributaria no despluma al ganso: lo degüella". ¡Válgame Dios!



Sigue en Twitter @LuguireG