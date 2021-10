Democracia y plutocracia

Octubre 03, 2021 - 06:55 a. m.

2021-10-03

Luis Guillermo Restrepo Satizábal

¡Cincuenta candidatos a la presidencia de la república! Y detrás de eso está la otra elección, la que define el reparto del poder en el Congreso.



Es una explosión que demuestra la crisis de credibilidad a la cual llegó la política. Lo que sigue es el desfile de los aspirantes que ofrecen de todo y ver las calles llenas de personajes pidiendo firmas para inscribir candidaturas por medio de lo que alguien incluyó en una ley como ‘un grupo representativo de ciudadanos’.



Y no importará si las firmas son repetidas pues cada ciudadano puede firmar las veces que se le antoje. O las empresas que se han constituido para recoger firmas pueden ingeniárselas para copiarlas y venderlas, como está ocurriendo ahora mismo con los procesos que pretenden revocar el mandato de los alcaldes en Cali o Medellín.



Es una burla a esa democracia que requiere con urgencia reglas de juego respetables para mantener su credibilidad. Por ello, quienes antes fueron miembros de un partido, sea Conservador, Liberal, del Centro Democrático, Verde o lo que sea, abjuran de ellos, dicen que son opciones nacidas de ‘un grupo de amigos’ y buscan en los publicistas el logo de campaña, en el color de la bandera y el atrevimiento la fórmula que necesitan para llamar la atención.



El único que no tiene ese problema es el flamante partido de la U, que como siempre está a la espera del candidato que tenga opción para adherirse o adicionarse. Esa es su esencia. Nacido de la mano del expresidente Álvaro Uribe, fue capturado por su sucesor Juan Manuel Santos y ahora es apenas una organización de congresistas que buscan su reelección para afirmar el control que mantienen sobre alcaldías, gobernaciones, concejos y asambleas.



El de la U es la demostración de para qué se hace política en Colombia. Por ello, las elecciones del Legislativo se han convertido en la plutocracia donde nadie pregunta de dónde sale la plata y en la cual desaparecen las diferencias ideológicas para que aspirantes a la Cámara de Representantes, alcaldes, jefes regionales y municipales entren a una subasta en la cual venden sus apoyos al mejor postor. Luego viene la compra de votos descarada, terminando en la conformación de un organismo vital para una democracia que aquí ahoga cualquier posibilidad de reforma.



Lo más sintomático de la burla es el silencio en que avanza la campaña para el Congreso. Allí está el verdadero reparto del poder clientelista y en ella, donde se elegirá a quienes representarán la voluntad popular, sí reinan los partidos con su poder para otorgar los avales. Esa campaña, la más costosa pues cada curul implica invertir miles de millones de pesos, es la más reñida y resurgen cada cuatro años los moribundos partidos y sus dueños que manipulan las inscripciones, son dueños del Consejo Nacional Electoral y negocian sus cuotas con los gobiernos de turno.



Pero a la gente la engatusan con la campaña a la presidencia, el mascarón de proa que oculta el tamaño del barco y sus integrantes. En él están el clientelismo, la compra de votos, el tráfico de influencias y la elección de los organismos de control que al parecer protegen, y no controlan, a los funcionarios escogidos por ellos. Vean lo que está pasando en Cali.



Estamos pues en campaña para renovar el Congreso, donde impera la plutocracia y nadie pregunta de dónde viene tanta plata para elegir a los ‘padres de la patria’. Eso es pecado.

