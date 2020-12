Del miedo a la esperanza

Diciembre 20, 2020 Por: Luis Guillermo Restrepo Satizábal

Todo estaba bien, incluso los problemas eran normales. Nadie pensaba que la historia que empezó en China de manera aparatosa y en un mercado donde gente compraba animales salvajes para comérselos, llegaría aquí en forma de virus mortal.



Un marzo 20 empezó la oscuridad. Todos debimos irnos a la casa, obligados por el miedo a lo desconocido, alarmados y atemorizados, a la espera de que los gobiernos reaccionaran para protegernos, los médicos pudieran salvar a los que se contagiaban sin saber cómo hacerlo, y buscando la explicación de lo que estaba ocurriendo en todo el mundo.



Tres meses de encierro forzoso. De miedo al contacto con los demás; de salidas furtivas y azarosas, de miradas temerosas para entrar a un supermercado; de colas en las droguerías para comprar lo que sea que sirviera para combatir o curar lo que no se sabe qué es ni cómo actúa ni como se cura. Miedo al vecino, miedo a lo que hacíamos. Miedo a nuestra rutina, a las reuniones con los demás.



De pronto nos encontramos casi que en el medio de la nada. Nada que nos protegiera, y la interminable lista de muertos conocidos, de desconocidos, de quienes pensaron que aquello de la pandemia no era cierto, de quienes decían que el virus no les tocaba, de quienes se negaron a usar el tapabocas o la máscara o el lavado de las manos.



Luego empezaron a abrir los negocios y a invitar a salir con precauciones. La verdad, nada había cambiado, pero era necesaria la apertura para evitar que la pobreza siguiera multiplicándose, para detener las quiebras, para que no olvidáramos que ante todo somos seres gregarios, que necesitamos ver a los demás, que el chat y el internet no son suficientes para sentir lo que somos, apenas seres humanos.



Y así seguimos hasta ahora. Llenos de miedo y viendo cómo la actitud temeraria de muchos frente al enemigo sigue causando muertes y enfermos. Viendo las noticias diarias que nos muestran un recrudecimiento del contagio, esas que convierten a los periodistas y a cada uno de nosotros en expertos sobre una enfermedad que nadie sabe cómo es hasta que la vive, mientras registramos como el gobierno de Cali dilapida los recursos de todos en ferias virtuales majaderas o en alumbrados rodantes de mal gusto y el contagio crece como espuma.



Entonces aparece la esperanza: la vacuna que se desarrolló en menos de diez meses y en varias partes del mundo. Ahora sí, lo que parece ser el antídoto que nos proteja y nos permita ser de nuevo seres humanos que podemos saludarnos con un abrazo, que nos deje volver a ser amigos como lo son los seres humanos. Que nos quite la pesadilla del miedo que llevamos encima durante diez largos meses en los cuales nos aislamos para protegernos, la más efectiva manera de evitar el contagio y ese túnel negro que pasan quienes desarrollan la enfermedad y la pueden superar.



Así estamos en este diciembre. Diciembre de familias reunidas, de novenas y regalos, de compras y manjarblancos y buñuelos y natillas. Diciembre de fiestas como los melómanos y coleccionistas donde se reunían miles de personas alrededor de un disco, de una historia, de un artista, de un video. Diciembre de disculpas para reunirnos.

Todo eso está aplazado porque el enemigo está ahí, vivo y causando estragos. Pero ya tenemos esperanza pues sabemos que la vacuna empezará a llegar en febrero. Ya tenemos luz para salir de la oscuridad del miedo que nos apareció un 20 de marzo infame.



