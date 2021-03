De espaldas a Cali

Marzo 28, 2021 - 06:55 a. m. 2021-03-28 Por: Luis Guillermo Restrepo Satizábal

Avenida Sexta o Siloé. Ascensores y palcos en el Estadio o la inversión en la salida al mar para resolver el enorme nudo que se forma allí a diario, afectando a 300.000 personas. Feria de Cali, bailarines amigos y alumbrado por $22.000 millones o la cultura que se muere por el recorte en los aportes que supuestamente se financian con el impuesto que pagan los caleños por la estampilla Procultura.



Esas son solo algunas de las opciones a las cuales se están dedicando los recursos municipales. Al parecer, la idea del alcalde Ospina es hacer lo que a él le parece, invertir en lo que él cree importante e ignorar lo que necesita la ciudad. A pesar de tener ya la experiencia de haber sido alcalde de esta parroquia, su compromiso no tiene nada que ver con las verdaderas necesidades de los que él gobierna ahora.



El drama de Siloé no es nuevo. Son miles de familias las que con frecuencia son amenazadas por avalanchas, mientras deben soportar la intimidación constante de la violencia. Ospina lo conoce, pues esa zona fue foco de reclutamiento cuando su padre, Iván Marino, comandaba el M19. Sin embargo, su reacción cuando se vino la avalancha de hace una semana fue comparar la situación del barrio con el Jarillón del río Cauca.



¿Decidió cambiar algo para enfrentar esa amenaza que él conoció como alcalde hace 13 años? No. Su foco está en invertir $60.000 millones en la Sexta, de la misma manera en que le interesa terminar los palcos del Pascual Guerrero e ignorar lo que ocurre en la comunicación de Terrón Colorado, la salida a Buenaventura y el acceso a las invasiones que tiene la zona más densamente poblada de Cali.



Igual o peor cosa ocurre con la cultura. Hoy puede decirse que el teatro, la música, las artes plásticas y todas aquellas actividades de las cuales dependen miles de personas, están en ruinas. Incluso las escuelas de salsa que no están en la lista de favoritos del alcalde deben cerrar sus puertas. Pero sí hubo plata y bastante para una Feria y un alumbrado grotesco que fue rechazada por la inmensa mayoría de la comunidad caleña y produjo un escándalo de proporciones tales que le bajaron la favorabilidad de manera radical.



Todas esas actividades están al borde de desaparecer porque no están dentro de esos planes que dan votos para Ospina y el clientelismo que lo rodea. Porque no forman parte de los intereses de la ‘Organización’ que administra la clientela en Cali y el Valle ni tienen concejales que, con dos excepciones, ejerzan el control político que les obliga la ley a los más de $20.000 millones que produce cada año la estampilla procultura y se dedican a cualquier cosa menos a la cultura.



Así, no hay plata para la orquesta filarmónica, los festivales de teatro y las salas concertadas agonizan, Ajazzgo está a punto de desaparecer, la Tertulia pasa trabajos o es ignorada y la lista de empresas culturales pequeñas que están en peligro es enorme. Ni siquiera la marcha de los gestores culturales vestidos de negro del pasado viernes conmovió la espesa y frondosa burocracia del CAM, especialista en decirle no a la cultura distinta a la salsa y las ferias que clientelizó el alcalde, quien sabe con qué propósito.



De espaldas a la ciudad y empeñado en hacer lo que él quiere para defender sus intereses y los de la ‘organización’ que lo acompaña. Así está hoy el alcalde Ospina, mientras los problemas agobian a los ciudadanos, a todos los que votaron o no por él.

