Conejo contra el Valle

Septiembre 05, 2021 - 06:55 a. m.

Luis Guillermo Restrepo Satizábal

Se salieron con la suya, Alberto. Durante diez años nos ilusionaron, sacaron el formato de las ‘Alianzas Público-Privadas’, contrataron al más poderoso de los contratistas, le entregaron a una fiducia una plata. Y nada pasó.



Después de miles de promesas, de las fotos con presidentes de la república, ministros, contratistas, directores de la ANI, gobernadores y gobernadoras y funcionarios de todos los pelambres, la verdad apareció, Alberto. Esa que de manera consistente se fue convirtiendo en tu obsesión al final de tu vida y te llevo a alertar sobre lo que estaba ocurriendo.



Fue la que te llevó a llamar a todo el mundo, a escribir a diario, a recortar columnas, artículos y editoriales que se los enviabas a los gobernantes, a los periodistas, a tus amigos, a los empresarios. Eras un faro alertando sobre lo que estaba ocurriendo con la carretera Mulaló Loboguerrero, una voz en el desierto que advertía sobre las maniobras para frustrar lo que es una deuda de la Nación con nuestro Valle que debía ser satisfecha.



Siempre hablamos sobre el conejo que durante sesenta años nos han puesto con la carretera Buga a Buenaventura. Sobre la frustración de ver cómo el centralismo asfixia cualquier proyecto del Valle, se quedó durante cuatro años con los recaudos de los peajes que produce la Malla Vial y nos devolvió migajas. Pero tú persistías con fe en que la vía sí la iban a hacer.



Y confiabas en el poder de “las fuerzas vivas que nos tienen muertos”, según el Ronco Guillermo Becerra Navia. En la fortaleza del flamante ‘Bloque Parlamentario’, en la influencia y el poder de las gobernadoras dueñas de la política en la parroquia, en el compromiso ‘irreductible’ de los ministros y ministras y directores de la ANI que de cuando en vez vienen aquí a apaciguar el rebaño.



Pero salieron con nada Alberto. Le entregaron el poder absoluto a una cosa llamada la Anla y se lavaron las manos. Empezaron por exigirle al contratista estudios tras estudios, los cuales demostraron desde el primero que sí se podía hacer la carretera sin destruir los acuíferos en Pavas. Por exigir que se sembraran cincuenta mil árboles en los peladeros de las lomas que circundan la zona en Yumbo, ignorando que todas esas barbaridades serían pagadas con la plata que sale de los bolsillos de todos los colombianos.



Y le dieron la estocada definitiva por detrás. Paralizaron la obra durante cuatro años con el embeleco de los estudios para la licencia ambiental y ahora van a exigir más estudios, lo que llevó a que el contratista adujera una causal de liquidación insalvable. Es decir, no habrá carretera, y a los colombianos nos tocará pagar la millonada que reclamará el contratista.



Ahora están indignados los mismos que no escucharon tus llamados sobre la carretera Mulaló Loboguerrero. Los que hicieron oídos sordos, los funcionarios que se negaron a mirar tu reclamo para que el Valle se hiciera sentir, ese Valle que pesaba en Colombia, que se respetaba en el Congreso, en el Palacio de Nariño, en la dirigencia nacional.



Pues ese Valle que tu conociste, al parecer ya no existe. Ese que era protagonista del acontecer del país se lo llevaron la decadencia, el viento del clientelismo, de la politiquería parroquial y la debilidad de su opinión pública y de sus dirigentes.



Por eso Alberto, tu sueño y el de los vallecaucanos se esfumó, así hoy digan lo contrario. Nos hicieron conejo y quedamos ‘como el norte de las bestias cuando van para el sur’. Lástima, querido Alberto Anzola.

​Sigue en Twitter @LuguireG