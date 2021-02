Argelia y Buenaventura

Febrero 07, 2021 - 06:55 a. m. 2021-02-07 Por: Luis Guillermo Restrepo Satizábal

Como Buenaventura en el Valle, Argelia en el Cauca es mucho más que un municipio agobiado por la violencia y prisionero de la ilegalidad: son símbolos de la manera lenta y segura como se va deshaciendo el Estado de Derecho.



Ya es imposible recordar cuántas promesas incumplidas registra la primera ciudad del Pacífico colombiano, cuántos años hace que es objetivo de narcotraficantes, de delincuentes vestidos de grupos insurgentes o vulgares asesinos, cuántas carencias crecen en una sociedad convulsionada por la ilegalidad permanente. Y cuántos alcaldes y funcionarios de todos los partidos han pasado por su alcaldía y terminan en la cárcel por corruptos, mientras sus jefes regionales y nacionales se toman fotos al lado de la miseria que inunda la ciudad y destruye la selva, prometiendo soluciones que no cumplen y pagan los votos a través de testaferros.



Argelia tiene otra connotación. Situada al final de la llamada bota caucana, su proverbial aislamiento la transformó en epicentro de la coca donde los derechos a la vida y la seguridad dependen de los grupos de violencia que se turnan el control del territorio y desatan masacres cuando les da la gana. Su población aprendió ya que puede vivir de esa coca, que se la pagan bien las mafias siempre y cuando les obedezcan. Es decir, un Estado distinto donde pueden vivir mientras defiendan ese narcotráfico, rechazando por décadas la presencia de la Policía a la cual aíslan y condenan o secuestrando los soldados cada que el Ejército llegue a tratar de recuperar la vigencia de la constitución colombiana.



El hilo conductor de esas dos realidades es la ausencia del Estado como promotor del progreso y garante de la legalidad. Después de tantas promesas incumplidas, de tantos muertos o personas que debieron desplazarse para que no las mataran, de tener a su alcalde y a sus concejales exiliados, sus comunidades se acostumbraron a vivir en el crimen, a mirar los asesinatos como algo normal y, cómo no, a aceptar ese mundo como legítimo pues los dejaron a su suerte y sólo les mandan unos funcionarios que hacen más promesas y la Fuerza Pública como si ella pudiera solucionar todos sus problemas.



Y tienen otra cosa en común: en Bogotá, o en la capital de sus departamentos, esos dos municipios son apenas un problema. Argelia y Buenaventura sólo existen en los medios de comunicación nacionales cuando se produce una masacre, sus habitantes atacan policías y secuestran soldados, sus concejales tienen que huir o hay un cambio en la guerra entre los narcos que son reconocidos en el centralismo bogotano como “actores del conflicto”.



Ahora mismo, su suerte, como la de los colombianos que viven en las zonas de conflicto, es ignorada porque los medios y los políticos están empeñados en especular quiénes serán los próximos candidatos a la presidencia, ¡dentro de dos años! Es el divorcio estremecedor entre la política que se mueve en Bogotá y la realidad de casi toda Colombia.



Los seres humanos que viven en esos dos municipios son apenas votos que se recuerdan en cada elección, y después se olvidan. Y no hay forma de que ningún gobierno reconozca la anormalidad de la mezcla de violencia y abandono que padecen y se atreva a declarar el estado de excepción para atender lo que acaba con la legitimidad del Estado de Derecho.



Argelia y Buenaventura son el recuerdo permanente de lo que está haciendo el país para destruir su democracia y sus libertades.



