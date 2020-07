Algo está pasando

Julio 05, 2020 - 06:55 a. m. 2020-07-05 Por: Luis Guillermo Restrepo Satizábal

Tantos escándalos, tantos espionajes, tantas divisiones, le están causando un serio daño a la credibilidad de las Fuerzas Militares y de la Policía. Y aunque esos hechos pueden ocurrir en entidades compuestas por cientos de miles de personas, ellos tienen maneras de vigilarse y protegerse de lo que se puede asimilar a gérmenes que destruyen su organismo.



Lo último fueron las revelaciones sobre violaciones perpetradas por siete soldados a una niña de la etnia Embera en Risaralda hace pocas semanas, y la revelación de hechos similares en el Batallón de San José del Guaviare, donde dos militares hicieron lo mismo con una niña Nukak Makuk en septiembre de 2019. Son atrocidades que causan indignación y exigen respuestas que superen el cliché de las manzanas podridas y los hechos aislados.



Pero la situación viene de mucho tiempo atrás, con escándalos sobre espionajes originados en presuntas intenciones políticas contra dirigentes públicos, funcionarios, ciudadanos del común y periodistas. Y denuncias frecuentes sobre corrupción en el cumplimiento de labores propias de su misión como nexos con el narcotráfico, malversación de fondos y contratos amañados.



Los hechos también se vinculan con partidos, lo que enrarece aún más la transparencia en el cumplimiento de su misión y hace que cualquier información se asimile a un episodio partidista, a favor o en contra de líderes, generalmente expresidentes de la república. De esa manera, los comandantes terminan siendo fichas del espeso ajedrez de la política donde la ética depende del cristal con que se miren las cosas y de la cercanía con el poder.



A todo ello hay que agregarle la división dentro de la Policía y las Fuerzas Militares, especialmente el Ejército. Es natural que en grupos de personas donde se maneja tanto poder y tantos recursos existan diferencias en los puntos de vista y se produzcan liderazgos diversos. Pero también es claro que como en cualquier organización existen maneras de evitar los males de las luchas por el poder, antecedente necesario a las filtraciones, el espionaje y la sospecha que destruye la fe en la institución que es el fiel de la balanza de una sociedad.



Se llega entonces al papel que cumplen los medios de comunicación, algunos de los cuales viven del escándalo que vende. En la democracia, la prensa debe alertar sobre las cosas buenas y malas que pasan en una sociedad. Ante las divisiones, esos medios son receptores de las filtraciones y pueden ser manipulados por quienes incentivan y aprovechan las pugnas internas de la Fuerza Pública.



No obstante, el problema no está en los medios, que son apenas mensajeros y no protagonistas de los hechos que denuncian, así algunos llamados periodistas traten de aprovecharlos para mejorar su imagen o sus negocios. Está en ese evidente e inocultable deterioro que afecta la imagen de la Fuerza Pública.



Algo muy grave está sucediendo para que los colombianos muestren su decepción en la última encuesta Gallup, donde el apoyo al Ejército cae del 85% al 48% y el de la Policía del 75% al 40%. Ese enorme desgaste no lo producen sólo los medios de comunicación, los soldados violadores, las manzanas podridas o los hechos aislados.



Todos queremos al Ejército y a la Policía y reconocemos su labor en defensa del país, su sacrificio y abnegación en el combate a los criminales; pero si no se revisa lo que está pasando y se recupera la mística de los militares y policías, el daño será irreversible.



