‘Adiós a un amigo’

Marzo 20, 2022 - 06:55 a. m.

2022-03-20

Por:

Luis Guillermo Restrepo Satizábal

Mañana se cumplen 25 años del asesinato de Gerardo Bedoya Borrero, quien dirigía la Opinión de El País al momento de su muerte. Entonces y como homenaje impotente, escribí este texto publicado en el diario Occidente de entonces:



“Fue un humanista. Su privilegio era pensar. Dedicaba su tiempo a cultivar el espíritu y a buscar lo que para él era lo más preciado: el Bien Común. Quería ayudar a construir un mundo mejor no obstante su visión pesimista del hombre.



Su vida la destinó a aprender para enseñar. La construcción de la civilización le obsesionaba. Las letras, el arte, la política en su sentido noble eran su norte. Lo que aprendió quiso ponerlo al servicio de su tierra vallecaucana. La defensa de los valores, el rescate de la moral, la conservación de la civilización cristiana fueron su lucha hasta el final.



Participó en la política activa y prefirió despreciarla cuando encontró en ella los vicios y las tristezas de la corrupción y la decadencia, cuando descubrió que las motivaciones para hacerla tenían más relación con la riqueza que con el servicio a los demás. Decidió entonces ejercer el periodismo. Su prosa adusta y directa la puso al servicio de los principios que permitieran algún día rescatar y guiar a nuestra pobre sociedad.

Denunció lo que cualquier ser humano con principios debe denunciar.



Por eso lo mataron. Por tratar de enseñarnos lo que es ser un hombre de bien. Cometió el mismo error de su admirado líder Álvaro Gómez Hurtado: decir lo que pensaba para que Colombia tuviera un mejor futuro.



Hoy estamos desolados. Para algunos, Gerardo Bedoya Borrero es un número más en las estadísticas que registran la violencia que nos destruye. Para otros será un nombre más que servirá para bautizar una calle o un salón o un seminario, o un premio. Pero para todos será una pérdida irreparable que nos muestra el abismo al cual hemos caído por no tener el valor de defender la moral y la honestidad. Por vivir en una sociedad incapaz de castigar a los delincuentes que cubre con la impunidad.



Descansa, querido Gerardo. Tu lucha debe ser la nuestra y que Dios tenga misericordia de nosotros”.



Veinticinco años han pasado en completa impunidad. Desde el momento de su asesinato, los órganos judiciales, de seguridad y de investigación plantearon las hipótesis más absurdas sobre las causas de un crimen que debió estremecer a la sociedad vallecaucana.



Veinticinco años después, nada se sabe. El expediente infame durmió en los anaqueles de una fiscalía en Cali hasta que la presión y la investigación de la Sociedad Interamericana de Prensa obligara a trasladarlo a la Unidad de Derechos Humanos en Bogotá. Pero nada pasó fuera de una condena al Estado y no a los autores del crimen.



Eran las épocas en las que el narcotráfico y la corrupción se fundieron para mantener en la Presidencia de la República al elegido con los dineros del crimen. Unos meses antes habían asesinado en circunstancias similares a Álvaro Gómez Hurtado, con quien Gerardo compartió la dirección de El Siglo en el momento en que el líder conservador fue secuestrado por el M-19.



Hace unos años, una diligente Fiscal vino a la ciudad a revivir la investigación. Igual, nada se sabe. Como ha ocurrido con los cientos de periodistas asesinados en Colombia por decir la verdad, denunciar la infamia y la corrupción, el asesinato de Gerardo Bedoya Borrero continúa impune para vergüenza de nuestra sociedad.



