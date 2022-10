Octubre 15, 2022 - 11:55 p. m.

2022-10-15

Por:

Luis Guillermo Restrepo Satizábal

Los escándalos de la contratación en Emcali no parecen tener final. Pero no pueden tapar lo que está sucediendo en la Administración Municipal con negocios como el de la reparación de la malla vial por $86.400 millones.



No debe olvidarse que es el mismo negocio, lo querían ejecutar a través de Emcali una vez le amplió el objeto social, el plan Bicentenario que iba a realizar esa entidad mediante un convenio interadministrativo entre la Secretaría de Infraestructura a cargo de un señor que es cuota del Partido Liberal que aquí mangonean el concejal Arroyave y Juan Carlos Abadía. Con ese convenio la empresa de servicios públicos contrataría en forma directa la pavimentación de calles en 587 tramos viales por $90.000 millones.



Pero se atravesaron personas como la concejal Diana Rojas y entidades como Mi Cali Contrata Bien y se dañó el bypass con el cual se eludiría la ley de contratación. Entonces, el secretario de Infraestructura, Martínez, abrió la licitación en enero del 2022. Y empezó el baile.



Cuatro firmas se presentaron a la cita que terminaría en la eliminación de tres y la adjudicación del negocio que ahora se llama “Obras de Corazón”. Y el que quedó, el consorcio Vial 2022 compuesto por Meyan SA e Ingevolco SAS-Inversiones Hindel SAS, ofreció hacerlo por $86.400 milloncitos que serían ejecutados en siete meses a partir del primero de junio pasado y hasta el 31 de diciembre de este año. ¡Abracadabra!



Más barato y en menos plazo, dijeron quienes adjudicaron el negocio, el pasado 4 de mayo. Por supuesto, no escucharon los 80 reclamos de los otros tres proponentes, ni las llamadas que les hacían sobre lo difícil que sería cumplir la promesa de intervenir más de 260 kilómetros de vías en siete meses y con ese costo, lo que con seguridad terminará en la ampliación del contrato y en sobrecostos alegando el encarecimiento de los materiales y la aparición de imprevistos.



Tampoco escucharon las alertas sobre la trayectoria de las firmas contratistas y los líos penales que tienen sus dueños. Se sabe por ejemplo que Meyan SA fue vinculada por la Contraloría Nacional en un hallazgo fiscal en un contrato en el departamento del Meta por $9.610 millones. Y que sus accionistas están vinculados a un proceso penal por un contrato con la Universidad de Cartagena en el cual se demostraron sobrecostos por $3.000 millones. Además, están involucrados en investigación por contratación dudosa con el Departamento de Santander en épocas del exgobernador Ricard Aguilar, conocido de autos.



Nada de eso fue escuchado. Y ya se presentan incumplimientos denunciados por voceros de las comunidades a través de Mi Cali Contrata Bien. Las respuestas, o mejor las disculpas, empiezan a aparecer, al punto en que el Contralor de Cali, que agradeció su nombramiento a Abadía, citó a una audiencia pública el próximo 22 de octubre.



¿Quién responde por semejante enredo en el cual se gastarán $86.400 millones? ¿Por qué no se hacen presentes la Contraloría General de la República y la Procuraduría para revisar el negocio con el Consorcio Vial 2022? ¿Quién le pedirá cuentas al alcalde y al secretario Martínez recomendado de Arroyave y Abadía?



Con razón el alcalde Ospina, en la inauguración de la Feria del Libro, frente al público y al lado del embajador de Israel, dijo en su discurso que estaba dedicado a leer los códigos penales, de procedimiento penal y de procesos disciplinarios. No es para menos.