A los trancazos

Luis Guillermo Restrepo Satizábal

El Gobierno Nacional a través de su Ministro de Hacienda declaró la inminente insolvencia del Estado y aumentó la confusión sobre cuál va a ser la reforma tributaria. Entre tanto, los partidos se desmarcan de su responsabilidad sobre el deber de tomar decisiones para estabilizar las finanzas públicas y a la vez impulsar la reactivación que necesitan todos los colombianos.



La situación no puede ser más desesperante para millones de personas que viven de sus ingresos laborales y ahora pretenden obligarlos a declarar, el primer paso para imponerles los impuestos directos. Ya no es suficiente con que paguen el IVA o que deban asumir los ruinosos impuestos prediales que crecen el 10% en un año de recesión en Cali, donde se usan para pagar bellezas como el alumbrado navideño, la Feria virtual o la enésima reparación del estadio.



Y qué decir de los pensionados, entre los cuales me incluyo. Cuando uno recibe la mesada ya le han quitado el 12%, un impuesto dedicado a la salud, y debe pagar impuestos por cada retiro. Pero el discurso oficial los declara privilegiados por que han cumplido su deber de ahorrar y en muchísimos casos han aportado el doble o más de las semanas que les obliga la ley para acceder a ese derecho, además de pagar el IVA y el predial inflado sin consideración.



Es una forma de preparar otro asalto a las mesadas, como si los pensionados, al cumplir la ley, fueran culpables de que el Estado deba cumplir su parte. A esos funcionarios alcabaleros se les olvida que el Estado, o mejor, la corrupción y el clientelismo que lo aprisionan, dilapidaron las reservas de las pensiones desde los años 70 hasta los 90 y causaron el cierre del Instituto de Seguros Sociales y parte del desbalance que hoy debe asumir el presupuesto nacional.



Hace algunos años, el entonces contralor Edgardo Maya afirmó que la corrupción, hija predilecta de muchos de quienes van a aprobar la reforma tributaria, se queda con cincuenta billones de pesos al año de los impuestos que recauda el Estado. Y se estima que en Colombia se evade o se deja de pagar el 45% del IVA que ahora pretenden incrementar.



Pero ahora, el ministro Carrasquilla dice que el país necesita una reforma que le proporcione treinta billones de pesos de los ingresos de los ciudadanos al fisco nacional para enfrentar los estragos de la pandemia, además de afirmar que la nación solo tiene recursos para su funcionamiento durante seis semanas. Es decir, anunció la quiebra, su manera de ponerles la soga al cuello a los contribuyentes.



Nada de esperar a que se reactive la economía para saber en qué estamos y qué necesitamos para recuperar el empleo y los ingresos y se puedan pagar los impuestos que se dilapidan en cosas como las consultas previas de las elecciones presidenciales. Nada de mostrar resultados contra la corrupción que se queda con el IVA o se roba los billones de que habló el contralor Maya.



Y el partido de gobierno tiene que mandar a los hijos de su fundador para que el Ejecutivo escuche sus preocupaciones sobre una reforma que parece traída de los cabellos. Un ejercicio dinástico que contradice la democracia pero parece justificado por la crisis de liderazgo.



Por todo ello tendremos una reforma tributaria vestida de “transformación social solidaria”. A las carreras, a los trancazos, será aprobada por los congresistas en trance de elecciones que reciben los salarios más altos de América Latina y no están dispuestos a aportar para reducir el déficit.

