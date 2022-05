A los extremos

Mayo 21, 2022 - 11:55 p. m.

2022-05-21

Por:

Luis Guillermo Restrepo Satizábal

Escoja usted la manera de acabar a su adversario, de mentir, de ofrecer lo imposible, de sembrar el odio, de vengarse, de cerrar las puertas a la libertad, de crear falsas expectativas, de ser estridente. Con eso, usted decidirá el futuro de su país basado ya no en el cambio sino en la destrucción.



Así va el proceso para elegir el próximo presidente, según las últimas encuestas. Al parecer, lo que puede triunfar es lo más cercano al suicidio, a derribar lo que tenemos, a desconocer a cualquiera que se atreva a hacer propuestas. Ahora, y según las encuestas, la democracia ya no será aquello que se basa en el respeto del pensamiento ajeno y la construcción del consenso que permita la convivencia, o la posibilidad de realizar los cambios y las reformas que se necesitan mediante la exigencia a la clase política que ya no escucha a los ciudadanos.



El primer paso fue elegir un congreso en el cual se puede negociar cualquier cosa. Ahora, hay que elegir los extremos del populismo. El uno, conocido por su trayectoria como guerrillero, por su verbo encendido y seductor, por sus propuestas absurdas como acabar la industria petrolera o construir un tren eléctrico y aéreo entre Buenaventura y Barranquilla o tomar el ahorro privado que está en el sistema pensional para hacer lo que a él se le ocurra.



El otro por sus propuestas para meter a la cárcel a todos los militares, por ofrecer que acabará con la rama legislativa y someterá los jueces a su dominio, por desconocer donde queda el Guainía, por amenazar que se meterá con los gobernadores y alcaldes. Su única y gran consigna, es acabar la corrupción sin decir cómo ni cuándo. Y todo en medio de la estridencia que lo convierte en el rey del Tik Tok, en el protagonista de las noticias por las barrabasadas que dice.



Ellos son los grandes invitados de los medios de comunicación que desde Bogotá luchan por tener audiencias a cualquier costo. La radio es hoy el

multiplicador de ese mensaje, donde la estridencia de la polémica en la que los protagonistas son los locutores reemplazó la reflexión sobre las propuestas. Es como si se hubieran apropiado del derecho a descalificar, y reinara la inmediatez que legitima las propuestas absurdas y no exige profundidad y sensatez con el futuro de todos los colombianos.



Y no ayudan las campañas de quienes aspiran a representar esa Colombia silenciosa que quiere que su política y su gobierno cambie para bien o sea más transparente. Ahora, eso del cambio y de la transparencia llegó al extremismo y a la radicalización que vive del mensaje estridente, de la descalificación. Es como un carnaval funesto, como un exorcismo extremo donde cualquiera es dios y cualquiera es demonio, dependiendo del cristal con que se mire.



Todo ha cambiado a niveles dramáticos. Por culpa de una política infectada por la plutocracia y los vicios, los colombianos están hastiados de sus instituciones, de su dirigencia, de la corrupción, de la impunidad, de la injusticia. Y, al parecer, aprovecharán la ventana que les ofrece cada cuatro años la elección de sus gobernantes para hacer sentir su protesta.



Los electores están ya en los extremos, si las encuestas dicen la verdad. Ojalá aún quede sensatez para que la nación no dé el salto al vacío que significa dejarse seducir por la quimera, el odio y la destrucción que el populismo le está ofreciendo.

​Sigue en Twitter @LuguireG