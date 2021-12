A lo gringo

Diciembre 19, 2021 - 06:55 a. m.

2021-12-19

Por:

Luis Guillermo Restrepo Satizábal

Llega diciembre y culmina la primera parte de la campaña presidencial más intensa de la historia, realizada por los medios de comunicación. Y deja como el preferido de la inmensa minoría a quien esos comunicadores, acuciosos, inteligentes y analíticos, han tratado de describir como el peor candidato posible para el futuro del país del Sagrado Corazón de Jesús.



En mis ya largos años, nunca había visto cómo un amplio sector del periodismo se ha empeñado en impulsar una candidatura a través de la publicidad al revés. Me explico: a partir de mostrar todos sus errores, de multiplicar a la enésima potencia las burradas que comete, de replicar sus tweets absurdos, de mostrarlo como el antihéroe y de reproducir la fascinación que genera a personajes como la niña Mencha.



Me acuerdo de la campaña publicitaria que realizaron en los años setenta para lanzar el Volkswagen en los Estados Unidos: decía que era chiquito, feo, ruidoso, incómodo, lento. Mostraron todos sus defectos en un mercado donde mandaba el confort, el glamour, el espacio, el derroche, los motores gigantes y la belleza.



Pues en esa época, el carro de mayor venta fue el Volkswagen y la campaña publicitaria más exitosa en muchos años fue esa. Es la publicidad al revés, que se parece mucho a lo que están haciendo los cacaos del periodismo colombiano.



Como me decía un aspirante a la presidencia, difícil entender que los periodistas se pelean por entrevistar al que se empeñan en criticar y destacar sus defectos. Que si dice que hay que acabar con el petróleo, le dan una hora en cada uno de los programas radiales mientras a dos o tres de los otros precandidatos le otorgan tres minutos para rebatirlo. Y si se le suman egregias figuras del clientelismo y la corrupción, le dan otra hora, y media más a los Roys y a los Benedettis para que laven sus vergüenzas.



Y contratan encuestas con margen de error hasta del 12% donde el 80% de los mil o dos mil o quinientos encuestados en un país con quince millones de posibles votantes dicen que no van a votar, que no saben por quién votar o que votarán en blanco. Portada que lo declara ganador, entrevista de una hora al candidato malo que dice burradas, mientras a los otros 40 precandidatos les publican sus peleas en las insufribles consultas, la tercera vuelta que se inventó Álvaro Uribe con la cual eligió al hoy presi Iván Duque.



Así están repitiendo la campaña que en Estados Unidos le hicieron los medios demócratas a Donald Trump: lo mostraron como amoral, corrupto, acosador, tramposo, ignorante, incapaz. Quinientas noticias, columnas y comentarios a diario en prensa radio, televisión, Twitter, y demás.



Resultado: ganó Trump, y los medios que encabezaron la anticampaña más furiosa se convirtieron en la oposición, recuperaron audiencias y evitaron su desaparición. ¿Será que aquí vamos por el mismo camino?



Los medios y muchos periodistas empezaron la campaña presidencial con más de un año de antelación, el único candidato lleva seis años en campaña permanente y los demás apenas están dándose a conocer. Eso es cualquier cosa menos un favor a la democracia pues produce una mezcla de angustia, aburrimiento e indiferencia.



El único que ríe y dice más burradas es el que los perspicaces comunicadores califican de malo, de bandido o de bruto, de lo cual no tiene un pelo. Le están haciendo la campaña gratis. A lo gringo.

​Sigue en Twitter @LuguireG